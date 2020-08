Eine gewisse Nervosität lässt sich vor dem Schulbeginn im September nicht verbergen – seitens des Landes und der Bildungsdirektion will man aber vor allem eines: Besonnen an die Sache herangehen.

Dazu präsentierten Landesrätin Daniela Winkler, Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz und Gruppenvorständin Sonja Windisch nun die über den Sommer erarbeiteten Richtlinien, die einen weitestgehend geregelten Unterricht und Kindergarten-Betrieb zum Ziel haben.

„Natürlich gibt es Sicherheits- und Hygienemaßnahmen – alles soll aber so normal wie möglich vonstatten gehen“, betont Bildungslandesrätin Winkler. Die Schließung von Schulen oder Quarantäne für ganze Klassen und Kindergartengruppen sei derzeit kein Thema und so soll es auch in den kommenden Monaten bleiben.

„Nicht jeder Schnupfen ist Corona. Nicht jede Viruserkrankung ist ein Kriminalfall“, fassen Bildungsdirektor Zitz und Gesundheits-Vorständin Windisch zusammen: „Wir wollen Sicherheit geben, aber zugleich keine weiteren Ängste schüren. Kinder haben im Schnitt bis zu zehn Infekte pro Jahr. Daher ist mit Augenmaß vorzugehen.“

Theorie und Praxis

Dieses Augenmaß bedeutet für die Erziehungsberechtigten zugleich ein großes Maß an Eigenverantwortung, an die man seitens des Landes appelliert. In der Praxis orientiert sich der Ablauf an den Vorgaben des Bundes und des Ampelsystems, das die jeweilige Corona-Situation in den Bezirken widerspiegeln werde.

Sollte ein Kind Symptome einer Erkrankung zeigen, muss die Klasse oder Kindergartengruppe nicht sofort in Quarantäne. Das betroffene Kind soll in jedem Fall zuhause bleiben, eine etwaige Testung erfolgt über die Gesundheitsbehörde. Rasche Testergebnisse sind dennoch wichtig – bei einem bestätigten COVID-Fall wird zehntägige Quarantäne für Kontaktpersonen und gegebenenfalls ganze Klassen angeordnet. Eine entsprechende Information an alle Erziehungsberechtigten gibt es nur bei bestätigten Fällen, nicht aber bei Verdachtsfällen.

Flächendeckende Screening-Tests für Pädagoginnen und Pädagogen sind nicht geplant. Bei Risikogruppen oder Angehörigen von besonders Gefährdeten werde man aber ebenfalls mit Augenmaß vorgehen. Aufrecht bleiben die besonderen Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz in einzelnen Situationen.

Infos für Erziehungsberechtigte

Zentraler Bestandteil der Maßnahmen sei auch eine laufende und funktionierende Kommunikation, wird seitens des Landes und der Bildungsdirektion unterstrichen. Neben Info-Schreiben an Eltern und einer eigenen Kindergarten-App, die Landesrätin Daniela Winkler am Mittwoch präsentieren wird, werden Fragen unter folgenden E-Mail-Adressen auch online beantwortet:

fragen-schule@bildung-bgld.gv.at

fragen-kiga@bgld.gv.at