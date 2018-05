Konkret werde etwa die Einkommensgrenze deutlich angehoben. Für einen Vier-Personen-Haushalt werde beispielsweise das höchst zulässige Jahreseinkommen von aktuell 62.500 auf 68.000 Euro angehoben. Der sogenannte Kindersteigerungsbetrag werde von 11.000 auf 12.000 Euro erhöht, berichtete Niessl in einer Pressekonferenz.

Der Ortskernzuschlag in der Höhe von 10.000 Euro soll künftig einer Förderung für bodenverbrauchssparendes Bauen mit bis zu 16.000 Euro weichen. Wer sich ein altes Haus im Ortskern oder in unmittelbarer Nähe kauft und dieses abreißt, um dann ein neues Haus auf dem Grund zu bauen, soll diese Förderung erhalten, erläuterte Niessl.

Auch das Sanieren bestehender Häuser soll höher gefördert werden. Bei einer umfassenden Sanierung seien bis zu 80.000 Euro möglich. Besonderen Stellenwert bekommen - auf Wunsch vieler Parteien - auch die Streckhöfe. "Hier haben wir gesagt, diese historischen Streckhöfe, die manchmal verfallen, wo es wenige Anreize gibt, diese Streckhöfe zu revitalisieren, auch hier gibt es bis zu 80.000 Euro Sanierungsdarlehen plus 25 Prozent an Zuschlag für Streckhöfe, wenn sie vor dem Jahr 1920 errichtet wurden", sagte der Landeshauptmann.

"Das ist unser Gesetz"

Weiters werde die Laufzeit von aktuell 27,5 auf 30 Jahre erhöht. Wann das neue Wohnbauförderungsgesetz beschlossen wird, ist derzeit noch offen. Wer vor dem 1. September einen Antrag stellt, für den gelten noch die bisherigen Richtlinien. Wer ab 1. September um eine Förderung ansucht, soll in den Genuss des neuen Gesetzes kommen, kündigte Niessl an.

"Ich möchte für mich jetzt überhaupt nicht in Anspruch nehmen, dass das jetzt mein Gesetz ist. Sondern das ist unser Gesetz", meinte der Landeshauptmann. "Es kommt selten vor, dass man mit Vertretern aller Parteien ein derartig - aus meiner Sicht - wichtiges Gesetz realisieren und umsetzen kann und leistbares Wohnen dadurch auch ermöglichen kann", so Niessl.

"Menschen in den Mittelpunkt gestellt"

Auch die Spitzen der anderen Parteien lobten die gute Zusammenarbeit im Hinblick auf das neue Wohnbauförderungsgesetz. Für Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) sind "die Verbesserungen stark spürbar". Von einem "sehr, sehr guten Signal an die Bevölkerung" sprach ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner. Man habe hier gemeinsam die Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Die Grüne-Landessprecherin Regina Petrik wies darauf hin, dass man mit diesem Gesetz einen Schritt in Richtung mehr ökologisches Bauen mache. Manfred Kölly vom Bündnis Liste Burgenland betonte auch als Bürgermeister der Gemeinde Deutschkreutz, wie wichtig die Förderung des bodenverbrauchssparenden Bauens für den Erhalt des Ortskerns sei.

Um die Wohnbauförderung auch in Zukunft weiterentwickeln zu können, habe man sich außerdem auch auf ein Forschungsprojekt mit der Fachhochschule Burgenland geeinigt. Dieses soll mit Beginn nächsten Jahres starten.