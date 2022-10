Keine Grenze bei der Grenzdiskussion

Werbung

Ein Grund zur Freunde, ohne in Euphorie zu verfallen – so fasst Militärkommandant Brigadier Gernot Gasser das neue Militär- Budget zusammen, das dem Bundesheer bis 2027 rund 16 Milliarden Euro bringen soll. „Der Ukraine-Krieg hat das Bewusstsein geändert, militärische Landesverteidigung ist wieder etwas wert“, so Gasser im BVZ-Gespräch.

Diese hohe Summe sei aber relativ: „Wir waren jetzt drei Jahrzehnte lang schwer unterdotiert, müssen also erst einmal die Rückstände aufholen.“ Das betreffe vor allem Investitionen in die Mobilität zu Land (taktische und gepanzerte Fahrzeuge) und in der Luft (Eurofighter-Upgrade).

Auf die Euphorie-Bremse tritt Gasser aber auch, weil die Probleme unseres Bundesheeres nicht nur finanziell sind.

1.200 seiner Soldaten müssen regelmäßig an der Grenze der Polizei assistieren, die Grundwehrdiener nach drei Monaten ebenso, für die Miliz gäbe es keine Übungsverpflichtung. So könne die eigentliche Aufgabe, die militärische Landesverteidigung nicht ausgeübt werden. Er gibt der Politik mit: „Wer kämpfen kann, kann auch schützen. Umgekehrt nicht.“

Polit-Hickhack um Grenzeinsatz

Ob das bei der Politik ankommt, ist auch eine Frage des geografischen Standorts. So sieht Landesrat Heinrich Dorner aufgrund der derzeit kaum bewältigbaren Menge an Asylansuchen an der Grenze Innenminister Gerhard Karner gefragt: „Es kann nicht sein, dass die Versäumnisse der Bundesregierung auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen werden.“

Im Burgenland wiederum steht der Schuldige im eigenen Bundesland: Die SPÖ wolle den Anschein eines „harten Flüchtlingskurses“ erwecken, sei aber „Asylunterbringungs-Staatsmeister“, kritisiert FPÖ-Chef Alexander Petschnig. Die Bundes-SPÖ betreibe immer noch „Willkommens-Politik“, pflichtet Patrick Fazekas (ÖVP) bei. Die Grünen warnen davor, das Aslythema nicht als Wahlkampfthema zu missbrauchen.