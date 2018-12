Im Endausbau mit rund 50 bis 55 Arbeitsplätzen würden die Kosten für das Land bei "weit unter einer Million" Euro liegen, schätzte Tschürtz. Abhängig sei dies vom Ausmaß der externen Förderungen, die man erhalte.

Es gebe hier Finanzierungsmöglichkeiten mit dem AMS, erläuterte Tschürtz. Außerdem sei das Innenministerium "von dem Projekt begeistert" und unterstütze es finanziell.

Die Forschung Burgenland, ein Tochterunternehmen der FH Burgenland, hat das Vorhaben wissenschaftlich begleitet und eine Evaluierung durchgeführt. Ergebnisse wurden am Montag präsentiert. Die Gesamtkosten der wissenschaftlichen Begleitung bezifferte Tschürtz mit 270.000 Euro.

Die Kosten der Pilotphase der Sicherheitspartner hätten insgesamt 1,2 Millionen Euro ausgemacht. Dazu kämen noch 200.000 Euro an EU-Förderungen, so der Landeshauptmannstellvertreter. Aus dem Bericht sei ganz klar zu erkennen, dass der Einsatz der Sicherheitspartner "überhaupt nichts mit einer Bürgerwehr zu tun hat", sondern es erfolge "eine intensive Unterstützung" der Polizei und der Einsatzorganisationen.

Eines der Ergebnisse sei, dass beispielsweise im Rahmen des Einsatzes der Sicherheitspartner in Kittsee die Delikte "um circa 25 Prozent zurückgegangen" seien, in Baumgarten oder Pama sogar um 50 Prozent. Er erwarte beim landesweiten Ausbau der Sicherheitspartner eine "enorme Präventivwirkung", stellte Tschürtz fest.

In den neun Pilotgemeinden wurden mehr als 2.000 Ereignisse an die Gemeinden oder die Polizei gemeldet, zog Projektleiter Christian Spuller Bilanz. Davon betrafen an die 200 Beschädigungen und Mängel. 41 mal wurden auffällige Personen und Fahrzeuge gemeldet, ebenso über 300 kaputte Straßenbeleuchtungen sowie mehr als 400 offene Fenster und Türen an öffentlichen Gebäuden. Auch sieben Sachbeschädigungen wurden registriert.

Sicherheitspartner würden sowohl in der Gemeinde als auch durch die Bevölkerung positiv wahrgenommen, berichtete Spuller. Besonderen Mehrwert für die Gemeinden hätten Kontrollfahrten und Sperrrunden, Schulwegsicherung und die Meldung notwendiger Instandsetzungsarbeiten.