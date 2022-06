Erfolglose Ausschreibungen: Warten, bis die Ärzte kommen

Werbung

Fünf Kassenstellen und zwei Facharzt-Praxen sind im Burgenland derzeit zu haben: Die Zahl der offenen Ausschreibungen mag auf den ersten Blick nicht allzu hoch erscheinen, tatsächlich zeigt sich hier der Ärztemangel schon in deutlicher Ausprägung.

„Wenn es bei acht Ausschreibungen nur einen Bewerber gibt, ist das dramatisch“, spricht es Ärztekammer-Direktor Thomas Bauer aus.

Lösungsweg führt nur über Anhebung der Ärzte-Tarife

Ein Nachfolger konnte nur für die Ordination in Kobersdorf gefunden werden, in Winden am See, Oberpullendorf, Oberwart, Stegersbach und Güssing werden noch Allgemeinmediziner gesucht; zudem steht eine HNO-Praxis in Oberpullendorf leer, in Neusiedl am See eine Hautarzt-Praxis.

Das Problem ist bekannt, das Land steuert mit Stipendien und Förderungen dagegen; der neue Ärztekammer-Präsident Christian Toth kündigte im BVZ-Interview ebenfalls ein Paket an, um das Land „attraktiver“ zu machen. Auch für Kammer-Direktor Bauer führt der Weg nur über eine Anhebung der Ärzte-Tarife.

Die Abgeltung der Dienste je nach Bundesland ist seit Langem ein Thema zwischen Ärztekammer und Gesundheitskasse (ÖGK). Die Suche nach Nachfolgerinnen und Nachfolgern sieht auch die ÖGK als Herausforderung: Man biete aber ein „attraktives, sicheres Einkommen“ und setze auf flexible Zusammenarbeit. „Neue und familienfreundliche Arbeitsmodelle“ seien es schließlich, was die jungen Mediziner suchen. In diesem Punkt ist man sich jedenfalls einig.