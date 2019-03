Der am Montag präsentierte "Zukunftsplan Pflege" kommt in einer von SPÖ und FPÖ beantragten Aktuellen Stunde zur Sprache. Die ÖVP übt an dem Konzept heftige Kritik, eine kontroversielle Debatte ist zu erwarten.

Es gebe fast keine Familie, die sich nicht längerfristig mit dem Thema Pflege auseinandersetzen müsse, stellte SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Koalitionspartner FPÖ am Mittwoch fest. Das Pflegekonzept mit seinen 21 Punkten werde für die nächsten Jahre das Arbeitsprogramm der Koalition sein.

Zu den vorliegenden Gesetzesänderungen zählt auch eine Novelle zum Baugesetz. Damit solle Bürokratie abgebaut werden. Für die Bürger sollen sich Erleichterungen ergeben: Bestimmte Sachverhalte würden aus dem Geltungsbereich des Baugesetzes herausgenommen, die Zahl der Verfahren werde reduziert, erläuterte FPÖ-Klubobmann Geza Molnar.

Auf der Tagesordnung steht auch der Beschluss eines Brexit-Begleitgesetzes. Der ungeregelte Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU hätte zur Folge, "dass britische Staatsbürger im Burgenland von einer Stunde auf die andere ihre Rechte verlieren würden, die sich aus den Freizügigkeiten beziehungsweise aus den unionsspezifischen Grundfreiheiten ergeben", so Molnar. Übergangsfristen von drei Monaten bis fünf Jahren sollen hier Abhilfe schaffen. "Ob dieses Gesetz überhaupt in Kraft treten wird, liegt am Unterhaus in London", sagte der Klubobmann.

Ebenfalls beschlossen werden soll ein rot-blauer Entschließungsantrag in Richtung Bundesregierung zum Papamonat. "Wir stellen die Forderung, dass es einen Rechtsanspruch auf das Papamonat-Modell gibt und dass auch die finanzielle Regelung so ist wie bei der Karenzzeit", so Salamon. SPÖ und FPÖ wünschen sich außerdem einen Inklusionsfonds, der von Bund und Land gespeist werden soll.

Die Grünen fordern in Anträgen ein Wahlrecht für EU-Bürger bei Landtagswahlen und einen Stopp für den Bau der dritten Piste beim Flughafen Schwechat. 22.400 EU-Bürger hätten im Burgenland ihren Lebensmittelpunkt, sagte Landessprecherin Regina Petrik bei einer Pressekonferenz der Grünen. Vorarlberg habe bereits im Regierungsprogramm festgehalten, dass bundesgesetzliche Regelungen geschaffen werden sollten, um EU-Bürgern das Wahlrecht bei Landtagswahlen zu ermöglichen. Das Burgenland solle dies ebenfalls tun. Betreffend die dritte Piste wäre es für die SPÖ an der Zeit, alte Positionen zu hinterfragen und nicht länger "massiv klimaschädliche" Infrastrukturprojekte umzusetzen.

Die Grünen verbuchten am Mittwoch auch zwei Erfolge für sich: Der langjährigen Forderung nach einer Bio-Wende habe sich der Landtag bereits angeschlossen. Nun solle das Projekt "Gesunder Kindergarten im Burgenland" auf Pflichtschulen ausgedehnt werden. Bei der Verlängerung der Südostautobahn beschließe der Landtag nun, "dass die Landesregierung einer Verlängerung der A3 nicht zustimmen darf, wenn Gemeinden aufgrund demokratischer Willensbildung diese Verlängerung ablehnen", berichtete Petrik.