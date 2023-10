„Burger-Verhöhnung“, ORF-Abgabe und Spitals-Fragen im Landtag

Erstmals wird die Landtagssitzung am Donnerstag unter dem Vorsitz des neuen Präsidenten Robert Hergovich eröffnet. Auch sein Nachfolger am roten Klubchef-Sessel startet publikumswirksam: Roland Fürst und die SPÖ haben einen Dringlichkeitsantrag eingebracht, der – nicht nur, aber auch – auf die Aussagen von ÖVP-Bundeskanzler Nehammer im berühmten „Burger-Video“ abzielt.

Anlass ist der internationale „Tag für die Beseitigung der Armut“, zu dem daran erinnert wurde, dass im Burgenland 6,5 Prozent der Menschen als armutsgefährdet gelten. Diese Zahl war schon einmal höher und lag etwa 2017 bei 14 Prozent und 2019 bei 11,2. Dass sie derart gesunken ist, führt die SPÖ auf ihre Sozialpolitik und jüngste Anti-Teuerungs-Maßnahmen zurück.

Im Gegenzug fordert Fürst mit dem SPÖ-Klub, dass die Bundesregierung noch heuer einen Aktionsplan gegen Kinderarmut vorlegen sowie die Kindergrundsicherung einführen sollte. Und mit 1,60-Euro-Burger sorgte der SPÖ-Klubchef bei der Präsentation des Antrages dafür, dass das umstrittene Kanzler-Video mit Tipps zur günstigen warmen Mahlzeit nicht in Vergessenheit gerät.

Gemeinsamer Auftritt. FPÖ-Klubchef Hans Tschürtz und ÖVP-Klubobmann Markus Ulram (v.l.). Foto: Wolfgang Millendorfer

ÖVP & FPÖ gegen die Länderabgabe

Ebenfalls publikumswirksam traten im Vorfeld der Sitzung ÖVP-Klubobmann Markus Ulram und FPÖ-Klubchef Hans Tschürtz in seltener Konstellation zusammen gegen die SPÖ auf. Zum Thema Armut meinten sie, aufgrund der „Rekordverschuldung“ bitte die SPÖ „die Menschen wieder zur Kasse“.

Gemeint sind die Bauland-Abgabe, die im Zuge der Sitzung rund um die Raumordnung ebenso diskutiert wird wie ein gemeinsamer ÖVP-FPÖ-Abänderungsantrag. Mit Letzterem soll der Beschluss der ORF-Länderabgabe bekämpft werden. Nach dem Vorbild anderer Bundesländer solle es keine zusätzliche Haushaltsabgabe geben.

Dringliche grüne Fragen

Grünen-Klubobfrau Regina Petrik und Abgeordneter Wolfgang Spitzmüller kündigten nun ebenfalls einen zusätzlichen Tagesordnungspunkt an: In einer dringlichen Anfrage an Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Co. wollen sie Details zum geplanten neuen Krankenhaus Gols wissen. Unter anderem geht es dabei um Bodenverbrauch und Grundstücks-Kosten.

Grünen-Klubchefin Regina Petrik und Abgeordneter Wolfgang Spitzmüller. Foto: Wolfgang Millendorfer

Zudem werden in der Sitzung weitere zentrale Punkte behandelt, wie etwa die Evaluierung der Pflege-Anstellungen, der Aktionsplan gegen Gewalt oder die Rechnungshof-Prüfberichte zur Gemeindeaufsicht sowie zur Wohnbauförderung für gemeinnützige Bauvereinigungen.