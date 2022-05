Ein kurzer Tag im Landtag

Werbung

Dass eine reguläre Landtagssitzung einmal vor 16 Uhr endet, kommt so gut wie nie vor – außer in der Vorwoche, als nach nur acht Punkten am Nachmittag Schluss war. Den Grund für die knappe Tagesordnung sieht die Opposition in einer wiederholten Vertagung ihrer Anträge durch die SPÖ-Mehrheit, kritisierten ÖVP, FPÖ und Grüne. Die SPÖ riet dazu, „demokratische Mehrheiten zur Kenntnis zu nehmen“ und erinnerte an Vertagungen in Bund und ÖVP- regierten Bundesländern.

Eine von den Themen her eher unspektakuläre Landtagssitzung erhielt damit verlässliches Konfliktpotenzial. Das gilt auch für die Debatte um abgeänderte Anträge: Die Beschlüsse im Überblick (siehe unten) zeigen, dass die möglichen Abänderungen mitunter dafür sorgen, dass jene Partei, die den Antrag eingebracht hat, am Ende dagegen stimmt.

Gestritten wurde dabei unter anderem um die – nicht angenommene – Einrichtung eines eigenen, überparteilichen Jugendrates; bei Themen wie den von der SPÖ vonseiten des Bundes geforderten Bahn-Ausbau ging‘s vergleichsweise sachlich zu.

Stichwort Jugend: In der Diskussion bekam auch diese einiges geboten, denn erstmals seit Pandemie-Beginn waren Schulklassen als Zuhörer wieder erlaubt. Und erstmals wurde die Sitzung auch wieder ohne den Landes-Desinfektor Patrick Gsellmann und seinem Team bestritten; Landtagspräsidentin Verena Dunst rief aber zur Hygiene am Rednerpult auf.

Apropos: Launig ging‘s am Ende auch zu – als Dunst eine ÖVP-Abgeordnete darauf hinwies, dass es sich nicht gehöre, während der Sitzung die Schuhe auszuziehen: „So lange kann man‘s aushalten.“ Da wurde doch noch gemeinsam gelacht.