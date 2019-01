Das erfährst du im BVZ-"SketchNote"-Video

Die Esterházy sind eine jahrhundertealte ungarische Fürstenfamilie. Während die meisten Besitztümer in Ungarn nach dem Ende der Monarchie verstaatlicht wurden, behielten sie die burgenländischen (über ein Zehntel der heutigen Landesfläche). Bis in die 1950er waren alle demokratischen Parteien im Burgenland für die Enteignung der Esterházys, Landeshauptmann Theodor Kery konnte sich mit dem Fürsten Paul auf einen „Deal“ einigen. Da Paul keine Kinder hatte, widmete Gattin Melinda, geborene Ottrubay, das Milliardenvermögen in Stiftungen um. Vorstand wurde ihr Enkel Stefan Ottrubay. Die Esterházy-Nachkommen stritten bisher vergebens um Zugriff auf die Stiftungen. Rechtsstreit gab es auch zwischen dem Land Burgenland und der Privatstiftung – um das Schloss, Kulturförderungen oder die Umfahrung Schützen. 2018 kam es zum Generalvergleich.

