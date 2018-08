Landeshauptmann Niessl. Sportlich unterwegs und auf Urlaub in Kroatien. | privat

Mit Erholung, Sport, Natur und Kultur verbringt Landeshauptmann Hans Niessl derzeit einige Tage Urlaub im Burgenland und in Kroatien. Bei Landesvize Hans Tschürtz fällt der traditionelle Ibiza-Urlaub mit Parteichef Heinz-Christian Strache und FPÖ-Kollegen heuer aus Termingründen aus, dafür gibt‘s jetzt ein paar ruhige Tage mit der Familie auf Kreta. Landtagspräsident Christian Illedits urlaubt dieser Tage im kroatischen

Brač. In die Ferne zieht es den Zweiten Landtagspräsidenten Rudolf Strommer eher im Herbst; den Sommer genießt er am Neusiedler See und bei Kultur-Veranstaltungen. Im Land bleibt auch die Dritte Präsidentin Ilse Benkö , die arbeitend in Eisenstadt und im Südburgenland anzutreffen ist.

Zur Hochzeit eines guten Freundes reist Arbeiterkammer-Präsident Gerhard Michalitsch mit Gattin und Tochter im August ins Ausland. Ein paar Tage ans Meer könnte es Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich im Urlaub ziehen, er will aber vor allem Kultur- und Wein-Events im Burgenland besuchen.

Landesrat Hans-Peter Doskozil erholt sich dieser Tage von seiner gut verlaufenen Stimmband-Operation. Zuhause im Mittelburgenland urlaubt Landesrat Norbert Darabos , dabei bereitet er sich auch auf seine künftige Funktion als Obmann des Fußballvereins Kroatisch Minihof vor. Ebenfalls zuhause verbringt Landesrätin Verena Dunst ein paar ruhige Sommertage, nachdem sie heuer bereits in Holland und Ägypten unterwegs war. Auf die Insel zieht es Landesrat Alexander Petschnig : Er reist mit Freunden nach Schottland; in Kärnten verbringt er einige Tage mit der Familie. Mit einer Freundin unterwegs ist Landesrätin Astrid Eisenkopf , die im kroatischen Rovinj urlaubt und sich auf ruhige Tage zuhause mit Hund „Franky“ freut.

ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner. Mit Gattin Andrea ist er jeden Sommer Stammgast im kroatischen Rovinj. | privat

In Rovinj könnte die Landesrätin auch auf ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner treffen, der dort wie jedes Jahr den Urlaub mit seiner Gattin Andrea verbringt. Grünen-Sprecherin Regina Petrik gewinnt Abstand vom Polit-Alltag bei einem zehntägigen Fasten-Urlaub im Waldviertel; einige Tage sind „exklusiv“ der Familie gewidmet. Die Familie – und insbesondere die beiden kleinen Enkelkinder – stehen auch bei LBL-Obmann Manfred Kölly in Deutschkreutz im Mittelpunkt.