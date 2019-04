Die Polizei sagt Sozialbetrügern verstärkt den Kampf an. Zu Jahresbeginn wurde die „TF Solbe“ (Task Force für Sozialleistungsbetrug) im Burgenland und allen anderen Bundesländern ins Leben gerufen.

Im Visier der Einsatzgruppe fallen der Missbrauch verschiedenster staatliche Leistungen, um Menschen in speziellen Lebenssituationen zu unterstützen. In diesen Bereich fallen zum Beispiel Mindestsicherung, Arbeitslosen- und Pflegegeld, Mieztinsbeihilfe, Ausgleichszulage, Studien- oder Kinderbeihilfe und vieles mehr. „In jedem eigenen Bezirk gibt es ein eigenes Einsatzteam, das sich aus Spezialisten des Kriminaldienstes zusammensetzt“, berichtet Polizei-Pressesprecher Helmut Marban.

Zahlen in Bezug auf Delikten können von der Landespolizeidirektion noch keine genannt werden. Von Seiten der Sozialabteilung des Landes Burgenland wird hingegen eine genannt: Ende 2017 gab es insgesamt 3.941 Mindestsicherungsbezieher. „Speziell im Bereich der Mindestsicherung werden Kontrollen forciert, um Missbrauch hintanzuhalten. Mittlerweile ist die Zahl der Bezieher tendenziell sinkend. In Verdachtsfällen wird sofort kontrolliert,“ so Soziallandesrat Christian Illedits.

Die TF Solbe ist eine Weiterentwicklung der Tiroler „Ermittlungsgruppe Sozialleistungsbetrug“, die am 1. Juni 2017 ins Leben gerufen wurde. Die Schadenswiedergutmachung dort lag bei zehn Prozent.