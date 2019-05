In der von der ÖVP beantragten Sondersitzung wurde heute Mittwoch ein Misstrauensantrag gegen Landesvize Hans Tschürtz eingebracht. Es geht um die Ibiza-Urlaube der FPÖ und Auftragsvergaben.

Wie erwartet bekam der Antrag 12 Pro-Stimmen (elf von der ÖVP, eine von Manfred Kölly); damit erreichte er nicht die erforderliche Mehrheit. Diskutiert wurde natürlich trotzdem - siehe unten die Stimmen aus der Sondersitzung.

Stimmen aus der Sondersitzung

ÖVP-Abgeordneter Christoph Wolf: "Die FPÖ hat Demokratieverrat in Reinkultur begangen, und die SPÖ unterstützt das ohne Genierer, indem sie im Land weitermacht, als wäre nichts geschehen. Damit akzeptiert man diese FPÖ und ihre Machenschaften. Tschürtz war Teil dieser ,Ibiza-Bande' und hat Strache immer die Stange gehalten."

Landeshauptmannstellvertreter Hans Tschürtz (FPÖ): "Durch diese Anfrage kann ich zeigen, dass in meinem Ressort alles sauber ist. Dass mich die ÖVP als Teil einer ,Bande' bezeichnet, das tut mir wirklich im Herzen weh. Ihr seids wirklich am menschlichen Tiefpunkt angekommen. Und was hätte Heinz-Christian Strache noch tun sollen, damit Kurz zufrieden ist? Hätte er Suizid begehen sollen?"

Regina Petrik (Grüne): "Die antidemokratischen Aktivitäten von Strache und die Verteidigung durch seinen Freund Tschürtz schaden dem Ansehen der Politik. Und da darf man sich nicht wundern, wenn man misstrauisch wird. Das ist das System FPÖ. Zu diesem System gehört es auch, keinen Fehler zuzugeben und die Täter-Opfer-Umkehr."

FPÖ-Klubobmann Géza Molnár: "Hans Tschürtz ist seit Jahren ein enger Freund des zurückgetretenen Bundesobmannes. Aber in Bezug auf seine Person gibt es nichts, das man rechtfertigen oder verteidigen müsste. Der ÖVP geht es rein darum, das Land zu destabilisieren und möglichst selbst an die Macht zu kommen. Das wird aber nicht gelingen."

SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon: "Wir haben eine Regierungskrise im Bund, die der Parteichef der ÖVP nicht in den Griff bekommen hat oder in den Griff bekommen wollte. Und Sie von der ÖVP haben nichts Besseres zu tun, als dieses Chaos ins Burgenland zu bringen. Wir, die Regierungsparteien, werden das nicht zulassen."

Wir hatten berichtet:

Der Sonderlandtag wird um 12.30 Uhr fortgesetzt. Einziger Tagesordnungspunkt ist eine Dringliche Anfrage der ÖVP an Landeshauptmannstellvertreter und FPÖ-Landesobmann Hans Tschürtz.

Wie berichtet, steht Tschürtz in der Kritik, da er im Sommer 2017 ebenfalls beim FPÖ-Urlaub auf Ibiza dabei war. Mehrmals hat Tschürtz versichert, vom Treffen von Parteichef Heinz-Christian Strache mit der vermeintlichen Oligarchin nichts gewusst zu haben.

Auf Verlangen der ÖVP wird die Causa nun im Landtag diskutiert. Teil der Anfrage sind auch die öffentlichen Aufträge in Tschürtz‘ Amtszeit. Aufgrund der Ereignisse in der Bundes-FPÖ wird im Zuge der Sitzung auch ein Misstrauensantrag gegen Tschürtz eingebracht, den die elf VP-Abgeordneten und Manfred Kölly von der LBL unterstützen.