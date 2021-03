„Die Zutaten sind da, jetzt müssten wir nur mehr zu kochen anfangen.“ Was in den Worten von Alfons Haider so einfach klingt, hängt vom derzeit größten Fragezeichen der Kultur- und Event-Szene ab. Wie Haider als Generalintendant, warten allerorts „große“ wie „kleine“ Veranstalter auf ein Zeichen.

Ein wahrer Riese des Festivalkalenders hat mit dem Nova Rock bereits die Reißleine gezogen: Die Verschiebung um ein weiteres Jahr ist für Veranstalter Ewald Tatar auch eine Konsequenz aus fehlender Information seitens des Bundes (siehe unten). Ein wenig Hoffnung sieht Tatar noch für spätere Sommertermine. In Bildein etwa wartet das Picture-on-Festival darauf, das 20. Jubiläum nachholen zu können. Mit Maskenpflicht und Mindestabstand als Voraussetzung „wäre es aber kein Festival“, meinen die Veranstalter.

Mit zugeteilten Sitzplätzen haben Sommertheater und Co. diese Sorge zwar nicht, dafür aber die Probenarbeit – teils mit internationalen Akteuren – zu stemmen. Und allein schon wegen des Bühnen-Aufbaus brauche es so bald wie möglich offizielle Rahmenbedingungen.

BVZ

Vonseiten der Kulturbetriebe betont Marketing-Leiter Alexander Kery, dass man die großen Bühnen des Landes auf jeden Fall mit Leben füllen wolle. Im Büro von Landeschef und Kulturreferent Hans Peter Doskozil werden auch Szenarien mit geringerer Auslastung als sonst durchgerechnet – was eben möglich und nötig sei, um den „Kultur-Lockdown“ zu verhindern. Fehlende Planbarkeit macht Events wie der Oberwarter Inform oder dem Golser Volksfest ebenso zu schaffen. Die Vorbereitungen laufen aber schon.

Im Spitzensport gibt es bereits Veranstaltungen, freilich ohne Zuseher. So müssen im Basketball die Oberwart Gunners in der Bundesliga oder Güssing-Jennersdorf sowie Mattersburg in der 2. Bundesliga auf Fans vor Ort verzichten. Im Amateurbereich dürfen etwa die in der regionalen Fußballszene so beliebten Matches noch nicht stattfinden. Wo es möglich ist, wird verschoben. Prominentestes Beispiel ist die 24 Stunden Burgenland Extrem Tour, die nun Ende Mai stattfinden soll.