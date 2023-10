Armut im Burgenland: „Kein Burger - nur Toastbrot“

„Wenn ich zu wenig Geld habe, gehe ich mehr arbeiten ...“ Die Aussagen von Kanzler Karl Nehammer ärgerten neben der Opposition auch so ziemlich alle Institutionen im Sozialbereich. Der Burger um 1,40 als Vorschlag für warmes Essen in Zeiten der Inflation wurde selbstredend zum (negativen) Social-Media-Hit.

Bundeskanzler Karl Nehammer bleibt bei seiner Kernbotschaft. Foto: Wolfgang Millendorfer

Die Volkshilfe im Burgenland griff das symbolischen Fast Food auf und erinnerte an die „Toastbrot-Tage“: Jene Tage gegen Ende des Monats, in denen manche Haushalte versuchen, vollwertige Nahrung mit Toast-Scheiben zu ersetzen. Auch die gesundheitlichen Folgen von finanzieller Not müssten beachtet werden, warnt die Volkshilfe.

Durch unbedachte Aussagen wie jene im Kanzler-Video, würden die Menschen „noch mehr ausgegrenzt“, sagt Burgenlands Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst: „Auch für die Organisationen, die sich unermüdlich für Hilfsbedürftige einsetzen, sind die Gedankenspiele des Bundeskanzlers ein Schlag ins Gesicht.“

Volkshilfe-Burgenland-Präsidentin Verena Dunst: "Für viele ein Schlag ins Gesicht." Foto: Land Burgenland, vlaMas

Während in Polit-Kreisen darüber spekuliert wurde, wie das Video der Rede in geselliger Runde den Weg an die Öffentlichkeit gefunden haben könnte, behielt die ÖVP die Themensetzung bei: Geld für die eigene Leistung, in finanzieller Not gebe es „mehr denn je“ soziale Fördermittel vom Staat. Auch für dieses Leistungsprinzip finden sich (in der teils heftig geführten Online-Diskussion) etliche Befürworter. Die ÖVP im Burgenland verwies nur auf die Reaktion aus der Bundespartei; die Landes-SPÖ von Hans Peter Doskozil abwärts, Gewerkschaft und SPÖ-Frauen empörten sich über das Nehammer-Video.

Caritas-Burgenland-Direktorin Melanie Balaskovics: „Hinter den Zahlen stehen Schicksale. Foto: Caritas Burgenland

„Teilzeitarbeit ist keine Frage des Wollens, sondern des Könnens“, verweist Caritas-Burgenland-Direktorin Melanie Balaskovics auf einen weiteren Aspekt der Debatte: Kinderbetreuung oder Krankheit, dazu unbezahlte Arbeit von Frauen – Teilzeit habe unterschiedlichste Gründe. Und: An vielen Stellen sei es der Bundesregierung gelungen, die Auswirkungen der Teuerung zu lindern, erinnert die Caritas: „Dafür sagen wir danke!“ Erfahrungen aus der Sozialberatung und statistische Daten würden aber auch zeigen, dass vulnerable Gruppen weiterhin stark finanziell und sozial belastet sind.