Pannonische Tafel sieht „Verteilungskampf“ mit Land

Seit 15 Jahren rettet die Pannonische Tafel Teile der Überproduktion an Lebensmitteln vor der Entsorgung und verteilt die Waren an Menschen, die sich die Preise im Handel nicht mehr leisten können. Durch Pandemie und Krieg stieg der Bedarf zuletzt noch an.

Da scheint es nur sinnvoll, dass auch das Land selbst armutsbetroffenen Menschen mit Sozialmärkten unter die Arme greifen und bis Jahresende in allen Bezirken einen „Sonnenmarkt“ etablieren will – zumindest auf den ersten Blick.

Andrea Roschek im Gespräch mit der BVZ. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Doch die Pannonische Tafel lässt nun mit scharfer Kritik am Land aufhorchen. Da das Land auch in Orten ihre Märkte etabliert, in denen es bereits ähnliche Einrichtungen gibt, „jagt sie uns in einen Verteilungskampf – nicht unwissend, sondern sehr gezielt“, nimmt sich Obfrau Andrea Roschek kein Blatt vor den Mund. Wenn das Land um Waren bitte, könne der Handel kaum „Nein“ sagen. Dadurch fielen Waren weg, die bisher die Tafel umverteilt hätte.

Ein bloßer Supermarkt für finanziell schwache Menschen wirkt armutsverfestigend. Die Sozialmärkte werden zu Supermarkt-Gegenmodellen, die Bestand haben und kein Interesse daran haben, ihre Kundschaft auch wieder zu verlieren. Wir möchten unsere Kundschaft aber liebend gerne verlieren, wenn sich die sozialen Bedingungen zu ihren Gunsten verändern würden. Andrea Roschek, Obfrau Pannonische Tafel

Die Sonnenmärkte würden Armutsbekämpfung und Nachhaltigkeit vereinen und sozialer Ausgrenzung entgegenwirken, widerspricht man beim Land: „Sie sind weit mehr als nur ein reiner Sozialmarkt. Mit dem Sonnencafé bieten wir einen lebendigen Begegnungsraum.“ In Oberpullendorf – wo neben den bestehenden zwei Tafeln nun auch ein Sonnenmarkt mitmischt – werde etwa regelmäßig ein Sozialarbeiter der BH vor Ort sein.

Einen Verteilungskampf um beim Handel übriggebliebene Waren verneint man beim Land ebenso: „Die Sonnenmärkte nehmen keine Waren weg“, es gebe lediglich Kooperationen mit Handelsunternehmen. Zudem sei der Betrieb der Sonnenmärkte durch die Sozialen Dienste Burgenland (SDB) korrekt ausgeschrieben worden.

Mehr als ein Sozialmarkt: Die Pannonische Tafel bietet auch Sozialberatung, ein offenes Wohnzimmer und viele mehr. Arbeit gibt es für Andrea Roschek und ihr Team jedenfalls genug. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Auch Langzeitarbeitslosen greife man mit den Sonnenmärkten unter die Arme, versichert die zuständige Abteilung 6 des Landes: Ihnen biete man „die Möglichkeit, durch Transitarbeitsplätze den Weg zurück in das Berufsleben zu finden. Wir sind überzeugt, dass Arbeit eine tragende Säule für Selbstwertgefühl und Integration ist.“

Der Kritik der Pannonischen Tafel kann man in Summe nichts abgewinnen: „Alles in allem bekämpfen die neuen Sozialräume mit ihrem Geschäftsmodell die Armut, sorgen für nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln und dafür, dass mit einem offenen und positiven Umgang jede soziale Stigmatisierung vermieden wird.“ Daher halte man am Ziel fest, „in jedem Bezirk zu den gegebenen und geförderten Bedingungen“ einen Sozialmarkt zu installieren - „auch in Oberpullendorf“. Die Sozialmärkte der Pannonischen Tafel und des Roten Kreuzes, die beide bereits existieren, entsprechen demnach nicht den Bedingungen des Landes.

Ungleichbehandlung bei Förderungen?

Auch finanziell sieht man bei der Tafel eine Schieflage: „Was haben wir bekommen? Kleine Einmalförderungen ohne Nachhaltigkeit! Wir haben in den letzten 15 Jahren ein Zehntel von dem erhalten, was ihr heute für eure Sonnenmärkte in einem Jahr rauspulvert!“, empört sich Roschek in ihrem Schreiben. In Zahlen: 60.000 Euro hat die Pannonische Tafel in 15 Jahren an Fördergeldern vom Land bekommen. Nicht als regelmäßige Zahlungen, die Planbarkeit ermöglichen, sondern eben „häppchenweise“ und projektbezogen.

Neuer Standort Pannonische Tafel nun am Oberpullendorfer Hauptplatz

„Besagte Förderungen werden nach den geltenden Förderrichtlinien ausbezahlt. Diese sind grundsätzlich für alle gültig- auch die Pannonischen Tafeln könnten Förderungen abrufen, sofern sie die Richtlinien einhalten würden“, kontert man beim Land. Zudem gebe es weiterhin die allgemeinen Subventionen für Sozialhilfeprojekte, „durch welche die Pannonische Tafel jährliche Förderungen erhielt.“

600.000 Euro an Fördergeldern stehen im ersten Jahr für die Betreiber der Sozialmärkte der SDB bereit. Konkret sind das die Volkshilfe - deren Geschäftsführer Erich Fenninger Roschek in der Einleitung ihres Wut-Briefes lobend erwähnt - und das niederösterreichische Unternehmen „soogut“. Der Vorwurf der Tafel an die Betreiber und das Konzept generell: „Da die Sonnenmärkte wirtschaftlich arbeiten müssen und hohe Personalkosten verursachen“, habe man „vermutlich“ kein Interesse daran, den Kunden langfristig aus der Armutsspirale zu helfen.

Sozialminister Johannes Rauch und die Grüne Parteichefin Regina Petrik bei einem Besuch in der Pannonischen Tafel. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Rückendeckung von Grünen-Chefin Regina Petrik

Auf Facebook steht Roschek in der Diskussion auch Grünen-Chefin Regina Petrik zur Seite: „Die Sonnenmärkte des Landes waren von Beginn an ein Konkurrenzprodukt zu bestehenden Projekten wie der Tafel des Roten Kreuzes und eben der Pannonischen Tafel.“ Im Landtag habe sie das mehrmals kritisiert und eine parlamentarische Anfrage an den zuständigen Landesrat, Leonhard Schneemann, gestellt. Dieser habe „zugesichert, dass Bestehendes unterstützt wird und Sonnenmärkte nur dort kommen, wo es noch kein Angebot gibt. Diese Zusage hat er gebrochen.“

Auch sonst ist Petrik d'accord mit Roschek: „Das Land eröffnet einen Verteilungskampf um Lebensmittel im Wissen, mit Macht und Steuergeld am längeren Ast zu sitzen. Es geht der Landesregierung hier nicht um die Menschen, sondern um Kontrolle über alles. Wertvolle Organisationen zu vernichten oder zu beschädigen, ist ihr dabei kein Problem.“