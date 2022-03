Diskussion vor der Ärzte-Wahl

Ein wenig Politik gibt‘s auch in Gesundheitseinrichtungen, zumindest im Vorfeld einer Ärztekammer-Wahl: Dass dieses Mal fünf Listen antreten, macht sich schon jetzt bemerkbar. Die Themen reichen von Arbeitszeiten und Belastung bis hin zu Bezahlung und Pensionen; da unterscheiden sich die einzelnen Gruppierungen in den Grundzügen nur im Detail.

Die stärkste Liste – jene der angestellten Ärzte und Spitalsärzte – stellte mit Michael Lang drei Perioden den Präsidenten; Langs bisheriger Stellvertreterin, Brigitte Steininger aus dem Krankenhaus Kittsee, will ihm nachfolgen. Gewählt wird in zwei Kurien, wobei die angestellten Ärztinnen und Ärzte gegenüber den niedergelassenen nicht nur mehr Stimmberechtigte zählen (768 zu 551), sondern auch mehr Sitze in der Kammer haben (18 von 31).

Der zweite Vizepräsident Michael Schriefl tritt bei den niedergelassenen Ärzten wieder an, jedoch nicht als Nummer eins in der Kammer, die aufgrund der Mehrheiten erwartungsgemäß bei den angestellten und Spitalsärzten bleiben wird.

Hier tritt auch Christian Toth an, der als Internist am Krankenhaus in Eisenstadt auf der Corona-Station im Einsatz ist. Seine Liste trägt den Zusatz „für Veränderung“. Die junge Generation sieht auch Johann Gschwandtner am Start. Der Allgemeinmediziner, der schon vor 40 Jahren erstmals zur Wahl angetreten ist, kanditiert mit seiner Liste in beiden Kurien. Völlig neu und in diesem Zusammenhang ein wenig überraschend ist das Antreten der MFG bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Im Hinblick auf Impfpflicht und Corona-Maßnahmen will Rudolf Golubich als Listenerster für „eine andere Meinung“ auftreten.

Diskussionen gibt‘s auch von außen: Zwischen Spitalsärzten und Niedergelassenen wird, wie berichtet, ebenso um den Bereitschaftsdienst gerungen wie mit Kasse und Land (die wiederum an einem eigenen Modell arbeiten). Der Ärztemangel und die Frage, wie man Mediziner im Land halten kann, tut das Übrige dazu. Ein echter Wahlkampf eben …