​​​​​​​Überraschung mit neuen Listen und MFG bei Ärztekammer-Wahl

Noch gilt die einwöchige Änderungsfrist für die Listen-Erstellung bei der Ärztekammer-Wahl am 30. März, im Burgenland zeichnet sich aber bereits ein interessanter Wahlkampf ab. Neben den bekannten Listen in den Kurien der niedergelassenen und angestellten Ärztinnen und Ärzte gibt es auch zwei neue „Player“. Folgende Gruppierungen haben ihr Antreten bei der Ärztekammer bekanntgegeben (in Klammer die Namen der Zustellungsbevollmächtigten):

Kurie der niedergelassenen Ärztinnen & Ärzte

Gemeinsame Liste der Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte (Michael Schriefl)

Überparteiliche Arbeitsgemeinschaft der burgenländischen Ärzte (Johann Gschwandtner)

Liste MFG (Rudolf Golubich)

Kurie der angestellten Ärztinnen & Ärzte

Liste der angestellten Ärzte und Spitalsärzte (Brigitte Steininger)

Liste angestellte Ärzte für Veränderung (Christian Toth)

Überparteiliche Arbeitsgemeinschaft der burgenländischen Ärzte (Johann Gschwandtner)

Spannend wird nicht nur die Mandatsvergabe – es geht um 31 Sitze –, sondern auch die Wahl des Präsidenten-Amtes. Wie berichtet, tritt der pensionierte Michael Lang nicht mehr an, als derzeitige Kurien-Obfrau der angestellten Ärztinnen und Ärzte kandidiert seine bisherige Stellvertreterin Brigitte Steininger für den Präsidenten-Sessel; Vize Michael Schriefl, zugleich Kurien-Obmann im niedergelassenen Bereich, tritt nicht für das oberste Amt an.

Mit den weiteren Listen gibt es nun jedenfalls auch Gegenkandidaten. Die angestellten Ärztinnen und Ärzte haben dabei nicht nur die Mehrheit von 18 Mandaten in der Kammer; sie sind auch bei den Wahlberechtigten mit 768 in der Überzahl; im niedergelassenen Bereich werden 551 Wahlberechtigte gezählt.