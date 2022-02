Noch ein „Plan B“ für die Gesundheit

Der Zeitpunkt zum Start der Umfrage mit dem Titel „G‘sund im Burgenland“ ist kein zufälliger: Im Landtag wird heute, Donnerstag, der Fünf-Jahres-Strukturplan für die Spitäler diskutiert, die Listen für die Ärztekammer-Wahl haben sich formiert und zugleich laufen die Diskussionen um Gehälter und Wochenend-Dienste.

Letztere sind, wie berichtet, ein Knackpunkt zwischen den Ebenen Land, Ärzteschaft und Gesundheitskasse (ÖGK): Die Kammer hat (wie in anderen Bundesländern auch) die verpflichtenden Dienste aufgehoben und befürchtet geringere Wochenend-Abdeckung wegen „mangelnder Attraktivität“; das Land bringt eine Verfassungsklage ein, um direkt mitreden zu können. Nur miteinander wird wenig geredet, klagen wiederum die Ärzte.

Seitens der ÖGK weist man dies zurück, man habe „die Rahmenbedingungen sukzessive verbessert“. Unabhängig davon führe ein freiwilliges System eher zu Versorgungslücken, heißt es. Deshalb führen inzwischen ÖGK und Land die Gespräche über Alternativen.

Dabei dürfte über die Wiederbelebung eines in Corona-Zeiten eingestellten heimischen Pilotprojekts nachgedacht werden: Die Akut-Ordinationen könnten außerhalb der Arzt-Zeiten die Versorgung abdecken. Dazu hält man sich aber allseits noch bedeckt.

Und was wird nun eigentlich in der Umfrage, die an alle 150.000 Haushalte geht (und ebenso auf www.burgenland.at zu finden ist) gefragt? Einerseits geht‘s um die Zufriedenheit mit der Spitals-Versorgung, andererseits um konkrete Vorschläge wie: Sollen die Spitäler Außenstellen errichten, wenn in Gemeinden kein Allgemeinmediziner gefunden wird?

Landeschef Doskozil mit kritischer Ansage und Landes-Umfrage: „Eigene Lösungen, solange der Bund keine Regelungen gegen den Ärztemangel zustande bringt.“ Foto: Millendorfer

Mit diesen dislozierten Ambulanzen wollen das Land und die Krankenanstaltengesellschaft (KRAGES) dem Ärztemangel entgegenwirken. Zusatz von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil: „Solange der Bund nicht dafür sorgt, dass die auf Kosten der öffentlichen Hand in Österreich ausgebildeten Jung-Mediziner auch für eine gewisse Zeit in Österreich praktizieren müssen.“

Das Land gehe diesen Weg bei Stipendien, die für ein Studium an der Donau-Uni angeboten werden, zudem verweist man auf (finanzielle) Anreize, etwa bei der Übernahme einer Ordination. Noch mehr Attraktivierung wünscht sich die Kammer, wobei Michael Schriefl als Sprecher der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte das Land, den Bund und die ÖGK zugleich in der Pflicht sieht. Dislozierte Ambulanzen, die von KRAGES-Medizinern betrieben werden, bis sich eine Nachfolge findet, seien nicht der Weisheit letzter Schluss.

Nicht zuletzt, da auch in den Spitälern laufend Personal gesucht wird, woran die Sprecherin der angestellten Ärztinnen und Ärzte, Brigitte Steininger, erinnert. Und erneut geht es darum, schon in der Ausbildung so gute Angebote zu haben, damit der Nachwuchs von selbst kommt – „und dann auch im Land bleiben will“.