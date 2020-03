Ziel ist es, die Bevölkerung des Burgenlandes trotz der Maßnahmen gegen den Coronavirus in Notfällen und bei akuten Erkrankungen in Wohnortnähe verlässlich versorgen und behandeln zu können. Wir ersuchen, derzeit keine Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern der KRAGES in Oberwart, Oberpullendorf, Güssing und Kittsee zu besuchen.

Die Kollegialen Führungen der Landesspitäler bitten hierfür um Verständnis. Die Maßnahme dient dem vorbeugenden Schutz aller Patientinnen und Patienten sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Spital. Ziel ist, dass sich das Coronavirus weniger schnell ausbreitet. Patientinnen und Patienten können alle Möglichkeiten der Online-Kommunikation nutzen, um mit Freunden und Verwandten zu sprechen.

In allen KRAGES-Krankenhäusern sind zudem Bildschirm-Terminals installiert, die einen Internet-Zugang bieten. Das Pflegepersonal hilft gerne bei der Bedienung der Technik“, teilte die KRAGES am Mittwoch mit.

Weiters bitte die KRAGES darum, bei Symptomen 1450 anzurufen und zu Hause zu bleiben.

Weitere Maßnahmen werden in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Krankenhaus Eisenstadt am 12. März bekannt gegeben werden.