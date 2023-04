Magie und Mindestlohn: Doskozil startete seine Tour in Wiener Neustadt

Werbung

Kann er der SPÖ wieder einen Hauch Magie verleihen? Hat er Tricks auf Lager, die die Genossen bei den nächsten Wahlen wieder auf die Siegerstraße, vielleicht gar zurück ins Kanzleramt führen? Und: Was kann er, was die oder der andere - Pamela Rendi-Wagner und Andreas Babler - nicht können?

Doskozil trifft im "Magic Theater" ein Foto: NÖN, Philipp Hacker-Walton

Fragen wie diese lagen beim Auftakt der „Freundschaft-Tour“ von Hans Peter Doskozil am Freitagnachmittag in der Luft. Knapp hundert Genossen folgten der Einladung ins „Magic Theatre“ in Wiener Neustadt. Wo sonst Magie-Weltmeister Billy Cheung das Publikum verzaubert, präsentierte der burgenländische Landeshauptmann seine Vision für die Zukunft der SPÖ.

Knapp hundert Genossen kamen ins "Magic Theater" Foto: NÖN, Philipp Hacker-Walton

Der Grundtenor, von dem sich der Großteil der anwesenden Genossen durchaus angetan zeigte: Die Anliegen und der Wille der Menschen müssen wieder ins Zentrum der sozialdemokratischen Politik gerückt werden. Partei-intern sollen verstärkt die Mitglieder am Wort sein - so wie aktuell bei der Befragung, mit der der die Frage um den SPÖ-Vorsitz geklärt werden soll.

Respekt vor den Menschen Andreas Babler präsentierte sein Wahlprogramm in Traiskirchen

Nach außen heiße das, sich wieder verstärkt jener Themen und Sorgen anzunehmen, die eine Mehrheit der Bevölkerung betrifft - beispielsweise bei Fragen der Gesundheitsversorgung oder des Mindestlohnes. „Als Sozialdemokrat blutet mir das Herz, wenn hunderttausende Arbeitnehmer Vollzeit arbeiten gehen, 1.300 € oder 1.400 € netto verdienen und mit ihrem Gehalt ihr Leben nicht mehr finanzieren können. Gerade Frauen und junge Menschen sind davon besonders betroffen, damit geht die Lohnschere immer weiter auseinander. Diese Ungerechtigkeit will ich mit Unterstützung der Gewerkschaften beseitigen und Mindestlöhne von 2.000 € netto für alle Arbeitnehmer bei Vollzeit umsetzen, denn jede Arbeit in Österreich muss das wert sein“, so Doskozil in einem Statement.

Am Podium: Jasmine Sommer, Reinhard Hundsmüller, Hans Peter Doskozil und Rainer Spenger Foto: NÖN, Philipp Hacker-Walton

Mit Doskozil am Podium saßen neben der burgenländischen SJ-Chefin Jasmine Sommer auch der ehemalige SPÖ-NÖ-Klubchef und Wiener Neustädter Bezirksparteichef Reinhard Hundsmüller sowie Wiener Neustadts Vizebürgermeister, Landtagsmandatar Rainer Spenger. Er sprach in seinem Unterstützungsstatement einige Punkte an, die an diesem Nachmittag von vielen Genossen genannt wurden, die Doskozil unterstützen: Er habe im Burgenland einige Projekte umgesetzt, die es zum „sozialdemokratischen Role Model“ machen und als Landeshauptmann habe er zudem Führungsqualitäten bewiesen.

Und noch eine Hoffnung setzen viele SPÖler in Doskozil: Mit ihm als Parteichef schiene Rot-Blau zumindest nicht völlig ausgeschlossen - und das gilt einigen Genossen als erstrebenswerte Alternative zu einer Regierung mit der ÖVP.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Gespräch mit Wiener Neustadts Vizebürgermeister Rainer Spenger Foto: NÖN, Philipp Hacker-Walton

Neben Spenger und Hundsmüller, die sich längst offen als Doskozil-Unterstützer deklariert haben, dürfte auch Wiener Neustadts Alt-Bürgermeister Peter Wittmann zu diesem Lager zählen. Offiziell wollte sich der Ex-Staatssekretär auf NÖN-Frage nicht festlegen. In der Debatte mit den SPÖ-Mitgliedern im Magic Theater habe sich Wittmann aber, wie Beteiligte berichten, als „glühender Unterstützer Doskozils“ präsentiert.

Der Landeshauptmann selbst strich im anschließenden Auftritt vor der Presse einen Unterschied zu Mitbewerber Babler hervor. Zu dessen Forderung nach einem leichteren Zugang zur Staatsbürgerschaft meinte Doskozil: „Dagegen verwehre ich mich.“ Eine Koalition mit ÖVP oder FPÖ schloss er unter den aktuellen Umständen aus.

Im Anschluss an die Veranstaltung in Wiener Neustadt ging es für Doskozil weiter nach Hainfeld (Bezirk Lilienfeld). Insgesamt sind für seine „Freundschaft-Tour“ derzeit acht weitere Termine fixiert, andere sollen noch folgen.