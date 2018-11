Seit dem heutigen Bundesparteitag ist Pamela Rendi-Wagner SPÖ-Parteichefin, die aus Sigleß stammende Julia Herr wurde zur Stellvertretenden Vorsitzenden der Bundes-SPÖ gewählt. Herr ist damit die erste SJ-Vorsitzende, der das gelungen ist. Julia Herr maturierte am Mattersburger Gymnasium, war zunächst bei der SJ im Bezirk Mattersburg aktiv. Seit dem Jahre 2014 ist sie SJ-Bundesvorsitzende – die erste Frau in der Geschichte der Bundes-SJ, die an der Spitze steht.