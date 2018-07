BVZ: Wann haben Sie zuletzt weniger als zwölf Stunden gearbeitet?

Christian Kern: Am Samstag. Aber bei mir ist das selbstbestimmt, mir schafft das keiner an. Insofern ist meine Arbeitssituation nicht vergleichbar mit der der meisten Österreicher.

BVZ

Wo sehen Sie das grundsätzliche Problem, zwölf Stunden am Tag zu arbeiten, wenn es auf freiwilliger Basis passiert?

Es passiert eben nicht auf freiwilliger Basis, das ist ja genau der Punkt. Denn Freiwilligkeit im Gesetzesentwurf, sondern der gibt den Unternehmen die Möglichkeit, das ohne Rücksichtnahme zu diktieren. Und jeder, der glaubt, dass man sich da entschlagen kann, der hat noch nie in einem Betrieb gearbeitet, das ist gegen jede Lebensrealität. Vor diesem Hintergrund ist es eine massive Verschlechterung. Und man darf nicht vergessen: Es ist damit auch die 60-Stunden-Woche als Höchstarbeitszeit festgelegt. Das ist ja das, was vielen Menschen Sorgen macht.

Es passiert eben nicht auf freiwilliger Basis, das ist ja genau der Punkt

Es gibt auch viele Beispiele, wo sich Arbeitnehmer wünschen, an manchen Tagen mehr zu arbeiten und dann einen Tag mehr frei zu haben. Das basiert ja dann auf Freiwilligkeit.

Das steht so nicht im Gesetz. Darin steht eine einseitige Möglichkeit, das zu diktieren, eine beliebige Ausdehnung der Durchrechnungszeiträume. Die Mitarbeiter selbst haben da keine Mitbestimmungsmöglichkeit. Die können nicht sagen, jetzt arbeite ich nur drei Tage und den Rest verbringe ich mit Freizeit. So funktioniert das Gesetz ja nicht. Sondern es ist ein einseitiges Diktat, noch dazu mit so tückischen Dingen wie der Verlängerung der Durchrechnungszeiträume, was bedeutet, dass du entweder erst in ewigen Zeiten Zeitausgleich nehmen kannst. Und vor allem heißt das, wenn ein Unternehmen es geschickt macht, dass die Überstunden-Zuschläge weg sind.

Es gibt auch Beispiele, etwa aus dem Südburgenland, wo Arbeiter ein Zimmer nehmen müssen. Weil sie nach acht Stunden Arbeit aufgrund längerer Fahrtzeit, die miteingerechnet wird, laut Gesetzeslage nicht heimfahren dürften. Sollte es da nicht mehr Spielraum für solche Fälle geben?

Es ist ja so, dass wir in Österreich schon die unterschiedlichsten Modelle haben. Die Metaller haben zum Beispiel so eine Vereinbarung, auch bei der Bahn gibt’s das. Die sehen genau vor, wie die Arbeitnehmer kompensiert und wie die Überstunden angeordnet werden. Bei dem, was jetzt passiert, gibt es das alles nicht. Da werden permanent Nebelgranaten geworfen. In Wahrheit ist es eine einseitige Verschlechterung und es gibt nur einen einzigen Gewinner: Das sind die Unternehmen. Aber da sollen die Arbeitnehmer auch davon profitieren können, sie sollen auch ihr Leben daran orientieren können. Wir haben ja die Illusion, dass Arbeit nur das ist, was wir in der Firma machen. Aber für viele ist ja Lebensrealität die Erziehung der Kinder, die Pflege der Alten, das Mitwirken im Fußballverein oder bei der Freiwilligen Feuerwehr. Das ist ja auch alles Arbeit, die verrichtet wird. Und das geht dann verloren und wird unsere Gesellschaft ärmer machen.

Für die Mehrheit der Leute ist es aber eine massive Verschlechterung

Das wäre ja ein solches Beispiel, wo jemand einen Tag mehr Freizeit gewinnt und dann in seinem Verein mitwirken kann, etwa weil er nicht am Arbeitsort schlafen muss.

Man wird sicher Einzelfälle finden, das ist keine Frage. Für die Mehrheit der Leute ist es aber eine massive Verschlechterung. Es ist eine Kürzung des Einkommens, ein Verlust an zeitlicher Gestaltungsmöglichkeit und es ist mit Sicherheit auch eine massive Zusatzbelastung, wenn ich das auf 60 Stunden hochziehe. Da verstehe ich ehrlich gesagt auch die Unternehmen nicht, denn das Wichtigste sind die Mitarbeiter. Da muss ich doch schauen, dass die möglichst leistungsfähig sind und möglichst zufrieden mit ihrer Arbeit. Da zu glauben, etwa im Tourismus, der ja schon ein Problem hat, durch eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen Leute zu finden – da wünsche ich viel Spaß, aber das wird nicht passieren.

Wo kann man dann ansetzen? In Schweden ist ja das Beispiel mit dem Sechs-Stunden-Arbeitstag mehr oder weniger gescheitert. Dann gibt es auch Modelle mit Schichtbetrieben. Wo sehen Sie die Arbeitswelt in Österreich, wo kann man sich in der Mitte treffen?

Wir haben in Österreich die Situation, dass wir im Schnitt deutlich mehr arbeiten als alle anderen europäischen Länder, wenn man die realen Arbeitsstunden hernimmt. Wir wissen auf der anderen Seite, dass der technische Fortschritt und die Automatisierung kommen werden. Jede Branche ist davon betroffen. Vor diesem Hintergrund kann doch die Antwort nicht sein, dass die Leute mehr arbeiten müssen. Sondern da muss es Arbeitszeitverkürzungen geben. Das ist immer unser Modell gewesen, was den Menschen nämlich wirklich mehr Zeit geben würde. Und das würde auch helfen, neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Sie kennen ja auch die Seite des Arbeitgebers. Haben wir in Österreich nicht ein Problem mit den Lohnnebenkosten? Dass viele Unternehmen sich vielleicht den einen oder anderen Mitarbeiter mehr leisten möchten, aber es sozusagen im Budget nicht drinnen ist, und was mit niedrigeren Lohnnebenkosten besser machbar wäre.

Wir haben in Österreich heute eine Rekordbeschäftigung, so viele Arbeitsplätze haben wir noch nie gehabt. Wir liegen beim Wirtschaftswachstum, bei den Investitionen, bei allen Kennzahlen so, dass beispielsweise die Deutschen viel aufholen müssen, um in unsere Nähe zu kommen. Die Deutschen sehen grad unseren Auspuff, was wirtschaftlichen Erfolg betrifft. Jetzt können wir sagen: Gut, die armen Unternehmen, vor allem die großen – wir verbessern nochmal deren Bedingungen und diskutieren fair über die Sache. Und fair zu diskutieren, heißt eben, die Lohnnebenkosten haben in Österreich ein Limit erreicht, aber in Wahrheit finanzieren wir alle Familienleistungen damit, das Gesundheitssystem und vieles mehr. Und deshalb stehe ich offen gesagt dazu und werde nicht in den populistischen Chor einstimmen. Denn das, was wir damit finanzieren, ist sozusagen das Vermögen der österreichischen Mittelschicht. Weil jeder weiß, er kann sich darauf verlassen, dass er, wenn er krank ist, ins Gesundheitssystem kommt, und dass er in ein Pflegeheim kommt. Dann sind die Gemeinschaft und der Bund da und man kann sich darauf verlassen, sein Alter in Würde verbringen zu können. Wenn man jetzt sagt, das muss alles weniger werden, dann ist das ein Ansatz, aber nicht meiner. Und dann muss man bitte auch beantworten, wie die Einsparungen in diesen Sektoren passieren. Wir sind ja auch diesen Weg der Lohnnebenkosten-Senkung gegangen. Zu meiner Zeit haben wir eineinhalb Milliarden Senkung beschlossen, aber ich würde jetzt nicht über das hinausgehen wollen.

Wir haben in Österreich heute eine Rekordbeschäftigung, so viele Arbeitsplätze haben wir noch nie gehabt.

Was in diesem Zusammenhang immer wieder genannt wird, sind die Schichtarbeiter oder sensible Berufe wie Ärzte oder Krankenschwestern. Warum ist gerade in solchen Bereichen die Arbeitszeit ausgedehnt und akzeptiert?

Das hat mit den Abläufen in den Krankenhäusern zu tun. Dort hat man gewisse Flexibilität, die ist aber geregelt, da redet der Betriebsrat auch über die Schichten mit. Da sind die Wochenarbeitszeiten limitiert und es gibt auch entsprechend Bezahlung dafür, mit Nacht- und Wochenendzuschlägen. Aber noch einmal: Wir sind ja keine Dogmatiker und wir erkennen die Realitäten auch an. Aber was da jetzt passiert, ist eine einseitige Verschlechterung, die nur einen Gewinner hat, und das sind die Unternehmen. Und da vor allem die größeren. Bei den kleinen und mittleren gibt es vielleicht auch ein paar, aber vor allem ist es ein Thema der großen Fertigungsunternehmen.

Wird es aus Ihrer Sicht jetzt einen neuen Klassenkampf geben?

Ich bin erstaunt, dass die Industriellenvereinigung und die Wirtschaftskammer so einen Klassenkampf von oben führen. Sie wenden sich damit gegen die Grundprinzipien Österreichs und gegen die Interessen ihrer eigenen Unternehmen. In Österreich ist bislang immer klar gewesen, wenn wir gemeinsam Erfolg haben, dann bekommen die tüchtigen Unternehmer und die fleißigen Arbeitnehmer alle etwas vom Erfolg. Jetzt glaubt man mit dieser ÖVP-FPÖ-Regierung, dass man das anders machen kann, dass nur die Großen gewinnen sollen. Da gibt es viele, die sehr viel Geld gesponsert haben, die meisten davon sind gar nicht bekannt. Und die verlangen eben jetzt, dass Sebastian Kurz diese Rechnung einlöst, und das tut er eifrig. Als zweites Beispiel haben wir jetzt ein Steuergesetz im Parlament, wo vorgesehen ist, dass große Immobilien-Investoren keine Grunderwerbssteuer mehr bezahlen müssen. Wenn man sich dann anschaut, wer den ÖVP-Wahlkampf finanziert hat und wer die ÖVP finanziert, sieht man, dass ein Großteil des Geldes aus der Immobilienwirtschaft kommt. Das ist das, was jetzt rundherum passiert.

BVZ

Geben Sie da der Ex-Ministerin Kdolsky recht, wenn sie beim neuen Gesetz von einem „Kniefall vor der Industriellenvereinigung“ spricht?

Das ist ein Kniefall, der sich gewaschen hat. Das wäre mit uns sicher so nicht gegangen.

Wie geht es jetzt weiter? Gehen Sie davon aus, dass SPÖ und Gewerkschaft dieses geplante Gesetz noch verhindern?

Wir werden alles daran setzen, weil wir uns da wirklich den Menschen im Land verpflichtet fühlen. Die Regierung will das Gesetz jetzt beschließen. Wenn sie das tut, ist auch das nicht der Endpunkt der Diskussion, dann werden wir uns noch lange mit diesem Thema beschäftigen, bis das zurückgenommen wird.

Wenn man es jetzt provokant formuliert, müsste so ein Thema Sie als SPÖ-Oppositionschef ja freuen …

Ich sehe das aus der Zukunftsperspektive des Landes, deshalb freut es mich überhaupt nicht. Das macht Österreich schwächer und das Ziel ist ja, dass wir vorankommen, nicht, dass wir uns in die Vergangenheit bewegen.

Glauben Sie rückblickend, dass Sie um ein Jahr zu früh in die Politik gegangen sind?

Nein, es war, wie es war. Ich glaube, dass die Ergebnisse der Regierungsarbeit vorzeigbar sind, wenn man sich die Arbeitsplätze anschaut, die jetzt wieder positive Einkommensentwicklung, wir haben den Pflegeregress geregelt, wir haben Arbeiter und Angestellte nach 40 Jahren angeglichen, wir haben die Finanzierung des Ausbaus der Ganztagesschule sichergestellt. Eine Reihe von Dingen und das war in Ordnung.

Ich glaube, man wird erst in den nächsten Jahren die Auswirkungen dieser Regierung sehen.

Aber Sie fühlen sich in der Oppositionsrolle mittlerweile wohl?

Absolut. Wenn man sich Meinungsumfragen ansieht, sieht man, die Regierung liegt ungefähr beim Wahlergebnis, die Opposition auch. Es ist nichts Entscheidendes passiert. Ich glaube, man wird erst in den nächsten Jahren die Auswirkungen dieser Regierung sehen. Bislang gab es viele Ankündigungen und wenige Umsetzungen, außer dem Rauchergesetz eigentlich wenig Greifbares. Und ich glaube, das wird uns dann das Leben leichter machen, den Unterschied zwischen Sozialdemokratie und ÖVP und FPÖ zu zeigen.

Es wird immer wieder davon gesprochen, dass Christian Kern ein super Angebot aus der Privatwirtschaft bekommen und sich aus der SPÖ verabschieden wird. Was sagen Sie zu solchen Stimmen?

Das ist Gerede, das vorzugsweise von unseren geschätzten Kollegen von der ÖVP und der FPÖ verbreitet wird. Aber das ist nicht so, weil wenn du SPÖ-Vorsitzender bist, dann ist das ein Amt, das dich verpflichtet und da hast du nicht irgendwelche anderen Überlegungen. Das machst du entweder voll und ganz oder gar nicht.

Und hat es eigentlich Angebote gegeben?

Ich möchte mich darüber nicht explizieren, aber wenn ich es so formulieren darf: Ich habe keine Existenzängste.

Man sieht, dass das Burgenland enorm erfolgreich ist...

Wie beurteilen Sie die rot-blaue Landesregierung im Burgenland?

Ich sehe, dass dieses Land jahrzehntelang mit sozialdemokratischer Handschrift geführt worden ist. Man sieht, dass das Burgenland enorm erfolgreich ist, was die Beschäftigung und die Wirtschaftsentwicklung betrifft, auch was den Bildungs- und Sozialsektor betrifft. All das fällt nicht vom Himmel, sondern ist Arbeit. Das ist gelungen. Und wenn man 42 Prozent der Stimmen hat, muss man diesen Kurs fortsetzen. Und ich denke, dass Hans Niessl da mit seinem Team auf einem wirklich guten Weg ist.

Wir sind ja keine klassische Oppositionspartei, wir haben drei Landeshauptleute, hunderte Bürgermeister und tausende Gemeindevertreter

Im Burgenland ist es ja öfters sehr windig. Jetzt kann man nicht unbedingt sagen, dass es Gegenwind aus dem Burgenland gegeben hat, aber Rückenwind sieht auch anders aus. Wie sehen Sie das?

Ich sehe das anders, weil überall dort, wo wir zeigen können, was wir machen, für welche Politik wir stehen und wo das dann auch noch mit solchen Erfolgen verbunden ist, ist das ein klarer Rückenwind. Wir sind ja keine klassische Oppositionspartei, wir haben drei Landeshauptleute, hunderte Bürgermeister und tausende Gemeindevertreter. Uns kann man ja an den realen Leistungen messen und nicht an dem, was wir erzählen.

Mit Landeshauptmann Niessl wird wahrscheinlich Anfang des nächsten Jahres sozusagen der letzte SPÖ-Machtpolitiker abdanken. Wie sehen Sie den Wechsel auf Hans Peter Doskozil?

Ich glaube, dass das wirklich sehr gut gemanagt ist. Hans Niessl hat frühzeitig die Weichen gestellt. Das produziert Ruhe, das produziert Berechenbarkeit. Die Wähler wissen, dass der erfolgreiche Kurs fortgesetzt wird. Ich glaube, genau so macht man das.

Es wird immer wieder hineininterpretiert, dass das Verhältnis zwischen Ihnen und Hans Peter Doskozil zwar nicht schlecht, aber nicht das allerbeste ist. Was sagen Sie dazu?Wir verstehen uns bestens und arbeiten sehr gut zusammen. So ein Gerede gibt’s immer, aber das ist ein völliger Blödsinn.