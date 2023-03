Chef-Duell: Setzt sich der Doskozil-Vorschlag durch?

Werbung

Einmal mehr überschlugen sich die Ereignisse rund um das SPÖ-Duell, und das kurz vor der Sitzung des Bundesparteipräsidiums in der Wiener Löwelstraße. Dort wurden die Akteure schon von Journalisten erwartet, hinter verschlossenen Türen soll nun der erste Teil der Entscheidung fallen. Und die Kernfrage, auf die sich alles zuspitzt, zeigt gerüchteweise einen leichten Überhang für Landeshauptmann Hans Peter Doskozils Vorschlag eines Mitgliederentscheids.

Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner rechnet sich ja mit einer Kampfabstimmung am Sonderparteitag bessere Chancen aus. Immer mehr Länder-Organisationen, so heißt es, sollen aber den Doskozil-Vorschlag favorisieren, um reinen Tisch zu machen. Dabei sollen alle Mitglieder befragt werden

Das ist aber nur eine von mehreren Richtungen, in die sich der heutige Nachmittag entwickeln kann. Eine zentrale Rolle nimmt auch die Wiener SPÖ ein, die, wie berichtet, ausgerechnet in Frauenkirchen tagte, als Doskozils Chef-Ansage die Klubklausur störte. Deshalb geht es auch darum, für welche Art der Abstimmung sich Bürgermeister Michael Ludwig ausspricht. Von Rückendeckung für Rendi-Wagner über Mitgliederentscheid bis hin zu einem möglichen dritten Kandidaten war da im Vorfeld ebenfalls alles dabei.

Hans Peter Doskozil Foto: APA, ROLAND SCHLAGER

Die Sitzung läuft

Kurz nach 13 Uhr schlossen sich die Türen, wie lange die Sitzung dauern wird, ist nicht bekannt. Gegen 15 Uhr soll es laut Plan aber mit der Vorstands-Sitzung weitergehen. Parallel dazu macht derzeit ein Tweet von Christian Kern die Runde: Der Ex-Kanzler, der für Doskozil auch als Berater tätig war, spricht sich für einen Mitgliederentscheid aus.

Doskozil: „Scheue keinen Parteitag“

Im Vorfeld der Sitzung sagte Hans Peter Doskozil vor Journalisten, man müsse „gemeinsam einen Weg finden, wie wir da rauskommen“, und der soll eben über den Mitgliederentscheid fallen. Seine Chancen will Doskozil nicht in Zahlen einschätzen, er wolle, „dass die Diskussion mehr über Inhalte als über die Personen geführt wird“.

Auf Nachfrage, ob er sich vor einem Parteitag scheue, verneinte Doskozil: Zum einen müsse man den Parteimitgliedern gerade jetzt ein Ohr schenken, und zudem müsse es nach der Befragung auch einen Parteitag geben, so Doskozil.