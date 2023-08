Pflege und Finanzen: Das „ewige“ Reizthema

Man wolle die Pflege „auf die Bedürfnisse der Betroffenen und Familien abstimmen, und nicht auf die der Organisationen“, sprach SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst schon zu Beginn seiner Pflege-Pressekonferenz eines der heißen Eisen an. Im Burgenland will man die Antwort mit der Gemeinnützigkeit als Voraussetzung für Förderungen und Tagsätze geben – daran ändert auch die (noch offene) Klage einer Organisation gegen diese Regelung nichts.

SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst. Foto: Wolfgang Milendorfer

„Pflege darf nicht von der persönlichen finanziellen Situation abhängig sein; für uns ist es ein Anrecht und eine Daseinsleistung – daher wurde auf Gemeinnützigkeit umgestellt“, unterstreicht Fürst. Das „Zukunftsthema Pflege“ umreißt der SPÖ-Geschäftsführer mit aktuellen Zahlen: 87.000 Menschen im Burgenland sind demnach älter als 60 Jahre, jeder Zehnte müsse sich mit Pflege-Fragen auseinandersetzen, und 275 pflegende Angehörige nehmen derzeit das Angebot der Anstellung wahr.

Über die Sozialen Dienste Burgenland bekommen die pflegenden Angehörigen Gehalt, Urlaubsvertretung und Versicherung. Fürst verweist auf das Interesse in anderen Bundesländern am Modell und auf das Echo im EU-Ausschuss der Regionen. Kritisch bleibt die ÖVP, Geschäftsführer Patrik Fazekas spricht von Mängeln in den All-in-Verträgen und meint mit Blick auf Abgaben und Fördergeld, die Betroffenen müssten sich „ihr Gehalt selbst finanzieren“.

Fürst: „Bundesregierung hat kein G’spür“

Im Gegenzug geht sein SPÖ-Gegenüber mit der türkis-grünen Bundesregierung streng ins Gericht: „In den Finanzausgleichs-Verhandlungen haben ÖVP und Grüne gezeigt, dass sie kein G’spür für das Thema haben.“ Die Verhandlungen und die angekündigte Gesundheitsreform drohe laut Fürst zu scheitern, „weil der Bund nicht bereit ist, Mehrkosten abzudecken“.

Die öffentlichen Kosten seien im Bereich der stationären Pflege heuer allein im Burgenland um zehn Prozent auf 130 Millionen Euro gestiegen, rechnet Fürst vor. Gegen strukturelle Probleme gäbe es nur „Mogelpackungen“; die türkise und grüne Landespartei solle mit ihrer Bundespartei „Tacheles reden“.

In Umsetzung befindet sich im Burgenland ein weiteres SPÖ-Modell, das die Opposition schon früher auf den Plan gerufen hat: die Errichtung der 71 Pflegestützpunkte und die Einrichtung der dazugehörigen 28 Regionen. Geht es nach der SPÖ, soll die Pflege damit wohnortnah und unbürokratisch gelöst werden.

Dazu soll es auch weitere Gespräche mit den Organisationen geben, die sich mit Reaktionen zuletzt zurückgehalten hatten; im Zuge der Ausschreibungen können sich aber alle in den einzelnen Regionen bewerben.