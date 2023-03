Hans Peter Doskozil: Der Rufer aus dem Süden

Werbung

Der vormalige Verteidigungsminister wurde während der vergangenen Jahre nicht müde, die Bundesparteivorsitzende zu demontieren. Mit seinem Macher-Image gilt er aktuell als einzige realistische Alternative zu Pamela Rendi-Wagner.

Freilich muss sich der 52-Jährige einmal deklarieren, fordern hinter vorgehaltener Hand sogar seine Anhänger. Stets die Vorsitzende in Frage zu stellen, aber selbst nicht vor den Vorhang zu treten, wird zunehmend für mäßig mutig gehalten. Insofern ist Doskozil, der nach mehreren Kehlkopf-Operationen mit Stimmproblemen zu kämpfen hat, jetzt fast gezwungen, den Weg ins Duell zu nehmen oder es sich doch dauerhaft im Landhaus Alt gemütlich zu machen.

Die erste große öffentliche Stunde schlug für Doskozil bei der Flüchtlingstragödie auf der A4 mit dutzenden Toten in einem Lastwagen. In seiner Funktion als Landespolizeidirektor agierte er betroffen wie umsichtig und schaffte sich über die eigenen Bundesland-Grenzen hinweg Anerkennung. Dies galt umso mehr, als er unmittelbar danach den Flüchtlingsstrom 2015 in Nickelsdorf souverän handelte. Geradezu absurd erscheint heute, wo Doskozil gerade in Asyl-Angelegenheiten den Rechtsausleger der SPÖ gibt, dass er dereinst als Proponent der "Willkommenskultur" geschildert wurde.

Die politische Karriere war jedenfalls für den Südburgenländer, der davor schon das Büro des damaligen Landeshauptmanns Hans Niessl (SPÖ) geleitet hatte, nun endgültig vorgezeichnet. Werner Faymann (SPÖ) holte den Polizisten ins Verteidigungsministerium, wo ihn auch Christian Kern (SPÖ) beließ, als dieser die Führung von Partei und Regierung übernahm. Doskozil war schnell geachtet und beliebt, umso mehr als er für das Heer mehr Geld herausholte und auch für dessen Image so einiges tat.

Doch es sollte zurück in die Heimat gehen. Niessl kürte Doskozil zu seinem Kronprinzen. Den Umweg als Landesrat über das Finanzressort hatte er noch zu überstehen, ehe ihn die Landespartei 2018 zuerst an ihre Spitze und im Frühling darauf in den Landeshauptmann-Sessel hob.

Dort ging es Doskozil forsch an. Anstellung pflegender Angehöriger, Energieautarkie, Mindestlohn, höchste Ärztegehälter usf. Der Landeshauptmann schaffte es Schlagzeilen im und für das Burgenland zu machen. Gegenwind war ihm reichlich egal, auch wenn er aus den eigenen Reihen kam, wie die Gewerkschaft in Sachen Mindestlohn oder bezüglich seiner Forderung nach Abschaffung der Österreichischen Gesundheitskasse zu spüren bekam. Freilich hatte all das einen Preis. Der Landesrechnungshof zeigte sich zuletzt ob der hohen Schulden besorgt.

Die Bevölkerung scheint das eher wenig zu kümmern, auch die Commerzialbank-Affäre überstand Doskozil letztlich unbeschadet. Viel mehr gefällt es den Burgenländern, dass man etwa mit der "Schlagernacht" und Alfons Haider als Generalintendant etwas Glamour ins Bundesland bekommen hat. Dass Doskozil aus dem rigiden Coronakurs der Bundespartei das ein- oder andere Mal ausscherte, wird ihm auch nicht geschadet haben.

Doskozil gilt als ausnehmend selbstbewusst, was durch die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl 2020 noch einmal einen Schub bekommen haben dürfte. Diesen Gestus trägt er im Umgang mit dem politischen Gegner ebenso vor sich her wie im Clinch mit der eigenen Partei. In der Löwelstraße ist man seit Jahren keine Sekunde vor einem möglichen Querschuss aus Oberwart, wo Doskozil mit seiner aus Deutschland stammenden Ehefrau lebt, sicher.

Seine Stimmprobleme thematisiert der Landeshauptmann offensiv. In der Spitzenpolitik fühlt er sich zwar dadurch ein wenig eingeschränkt, doch sieht er sich ausreichend gewappnet und das auch für höhere Ämter als jenes des Landeshauptmanns. Vielen in der Partei missfällt das forsche politische Tempo des begeisterten Auto- wie Radfahrers ebenso wie dessen vermeintliche Illoyalität. Sich aus den Bundesgremien zurückziehen, aber vom Burgenland aus zu allem eine Meinung haben, ist der meist gehörte Vorwurf.

Doch weiß auch die Partei, dass es nicht Rendi-Wagner sondern er ist, der über die SPÖ hinaus Wirkung entfalten kann. Genau das ist seine Chance, sollte sich Doskozil am Mittwoch in den Zweikampf mit der Titelverteidigerin wagen.

Zur Person: Hans Peter Doskozil, geboren am 21. Juni 1970 in Vorau in der Steiermark, lebt im Bezirk Oberwart. Polizist, zuletzt Landespolizeidirektor (bis 2016), berufsbegleitend Studium der Rechtswissenschaften. SPÖ-Gemeinderat in Grafenschachen von 2007 bis 2012, Verteidigungsminister von 2016 bis 2017, ab Dezember 2017 Landesrat, seit 8. September 2018 SPÖ-Landesparteichef, seit 28. Februar 2019 Landeshauptmann des Burgenlandes. In zweiter Ehe verheiratet, Vater zweier Kinder aus erster Ehe.