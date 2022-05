SPÖ läutet Gemeinderats- Wahlkampf ein

Werbung

10 Uhr: Die Diskussionsveranstaltung beginnt

Am Podium sind Vizekanzler a.D. Hannes Androsch, Bundeskanzler a.D. Christian Kern und Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. "Man kann nicht einmal mehr auf die Toilette gehen, ohne dass ein neues Regierungsmitglied angelobt wird", so Androsch. Er warnt vor einem Wohlstandsverlust durch die Teuerung. Das lasse sich nur durch Bildung und eine neue Energiepolitik aufhalten.

Es brauche derzeit einen "aktiven Staat" um die Krisen meistern zu können. Das sei "auch unsere Sicht hier", während sich jetzt gerade in Graz "der Sebastian Kurz-Anbietungsverein" treffe. Dass es die Regierung in dieser Situation nicht schaffe, ein handlungsfähiges Team und nur "den schwächsten Bundeskanzler der Zweiten Republik" zu stellen, sei ein Problem.

Christian Kern erzählt von dem Tag, an dem er erfuhr, dass "der junge Mann das Kanzleramt verlassen muss", nachdem er sich zwei Wahlen "erschummelt" habe, da hab ich mir "einen eingeschenkt". Dafür bekommt er Applaus.

Rendi-Wagner erzählt, dass sie ihre Kindheit in Trausdorf am See verbracht hat. "Das Burgenland ist eine Erfolgsgeschichte", sagt sie. Dann rutscht ihr heraus: "Ich bin froh, dass dafür Hans Niessl heute geehrt wird." Das wusste dieser noch gar nicht.

"Wir müssen gemeinsam dafür kämpfen, dass die SPÖ wieder stimmenstärkste Partei wird und ich die neue Bundeskanzlerin werde", gibt Rendi-Wagner die Richtung vor. Die Anwesenden klatschen. Christian Kern weist auf seine burgenländischen Weinvorräte hin. Die Anwesenden klatschen fast noch mehr.

Foto: Millendorfer

9:50 Uhr: Landesrätin Daniela Winkler spricht

1.696 Menschen seien anwesend, zählt die Bildungslandesrätin auf, davon 308 Delegierte.

Die Tagesordnung und die Finanzen der Partei werden einstimmig angenommen.

Foto: Millendorfer

9:45 Uhr: Jetzt redet die Moderation Nora Schleich aus dem Presseteam des Landeshauptmannes

Sie bittet die Anwesenden, die burgenländische Ukraine-Hilfe zu unterstützen. "Aber mehr und mehr Menschen kommen auch bei uns in Not."

Dann folgt das Gedenken an die verstorbenen Genossinnen und Genossen.

9:30 Uhr: Landesgeschäftsführer Roland Fürst hält die Willkommens-Rede

Es geht nicht ohne Seitenhieb auf die ÖVP: Diese habe kein Korruptionsproblem, "sie ist das Korruptionsproblem". Für ihn haben sich auch die Grünen enttarnt: "Das sind für mich Schwarze, die Müll trennen."

Und noch ein Schmankerl ist dabei: Auf der Bühne läutet Fürsts Handy. "Das ist der Christian Kern", lacht er, "jetzt ist es gerade schlecht."

"Wir haben zwei Spitäler gebaut, wenn es nach der ÖVP gehen würde, hätten wir überhaupt nur noch zwei Spitäler."

Dann betont er die jüngste Umfrage, die SPÖ im Burgenland 53 bis 55 Prozent attestiert. Fürst sieht das unter anderem als Folge der Mindestlohneinführung: "Wir fordern diesen in ganz Österreich!"

Foto: Millendorfer

9:15 Uhr: 171 Spitzen-Kandidatinnen und Kandidaten ziehen in die Halle ein

Mit ihnen ist auch SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner und Alt-Bundeskanzler Christian Kern auf der Bühne.

9 Uhr: Die Halle füllt sich