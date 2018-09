Am SPÖ-Landesparteitag verkündete Hans Nissl das Datum der Übergabe des Landeshauptmann-Amtes an Hans Peter Doskozil.

Niessl übergibt am 28. Februar 2019 an Doskozil .

Die mit großer Spannung erwartete Antwort auf die Frage, wann Hans Niessl den Landeshauptmann-Sessel an Landesrat Hans Peter Doskozil übergeben wird, wurde beim SPÖ-Parteitag in Oberwart kurz nach Mittag gegeben. In seiner Rede gab Niessl bekannt, dass Doskozil am 28. Februar 2019 als Landeshauptmann übernehmen wird. Er übergebe auch „ohne Melancholie, ohne Wehmut“.

Mehr als 2.000 Besucher sind in der Oberwarter Informhalle dabei, wenn Doskozil auch als SPÖ-Landesobmann Niessls Nachfolge antritt. Zu dessen Abschied als SPÖ-Chef nach 18 Jahren gab es beim Parteitag auch viele persönliche Worte und Überraschungen – etwa den Auftritt der Jugend-Trachtenkappelle Frauenkirchen mit dem Hans-Niessl-Marsch.

Die BVZ ist vor Ort und berichtet laufend.

Ein historischer Moment: Hans #Niessl übergibt die #SPÖ #Burgenland an dem Ort, an dem er sie vor 18 Jahren übernommen hat, an Hans Peter #Doskozil pic.twitter.com/cLKG3AjMTx — BVZ Online (@bvz_online) 8. September 2018

#BREAKING: #Niessl übergibt den Landeshauptmann-Sitz auf einem Sonderlandtag am 28. Februar 2019 an Hans Peter #Doskozil! — BVZ Online (@bvz_online) 8. September 2018

Hans #Niessl erinnert daran, dass die #SPÖ die Partei der "hart arbeitenden Bevölkerung" ist und, dass die Veränderung der Arbeitswelt eine große Herausforderung für die Zukunft wird.#Burgenland #Parteitag — BVZ Online (@bvz_online) 8. September 2018

Mit Abstand den meisten Applaus bekam @KernChri bei seiner Rede am #SPÖ #Burgenland #Parteitag für seine Forderung, dass es in #Österreich kein 2. #Chemnitz geben darf — BVZ Online (@bvz_online) 8. September 2018

Baumgartens Bürgermeister Kurt Fischer betonte im 1. Redebeitrag des #SPÖ #Burgenland #Parteitag die Klimapolitik ("Haben die Welt nur von unseren Kindern geborgt.") und dürfte damit besonders bei Christian Kern Unterstützung finden. — BVZ Online (@bvz_online) 8. September 2018