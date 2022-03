Neue Kampagne für Mindestlohn, Pflege und Wohnbau

Werbung

Der Slogan „Stärker denn je“ bleibt das Motto, mit dem die SPÖ auf den „eigenständigen burgenländischen Weg“ hinweisen will: Auf der Webseite stärkerdennje.at und mit Plakaten im ganzen Land wurde nun die gleichnamige Informations-Kampagne gestartet. Die Bereiche Mindestlohn, Pflege und Wohnen sollen dazu beitragen, „dass wir gut aus der Krise herauskommen", erklärten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich bei der Präsentation.

Die Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Teuerungen nannte Doskozil dabei „die größte Almosenverteilung der Zweiten Republik“, da die von Türkis-Grün angekündigten Steuernachlässe auch gegenfinanziert werden müssten. Mit dem burgenländischen Modell des Netto-Mindestlohnes von 1.700 Euro oder mit der Forderung nach höheren Mindestsicherungssätzen hält die Landes-SPÖ dagegen.

„Antworten auf Zukunftsfragen“

Diese Antworten will die Landes-SPÖ auch in den Bereichen Pflege und Wohnbau geben. Zum Kampagnen-Start habe man sich bewusst für das Thema Mindestlohn entschieden: „Es wird für viele immer schwieriger, mit ihrem Lohn über die Runden zu kommen. Um aus der Krise zu kommen, müssen wir aber gerade jetzt die Kaufkraft stärken.“ Davon würde auch die Wirtschaft profitieren, hieß es bei der Plakat-Präsentation.

Mit 40 Großplakaten und mit weiteren Plakaten in den Gemeinden läuft die Kampagne nun in allen Bezirken an, zusätzlich auch online und auf Social Media. Am 19. April geht es weiter mit dem Thema Pflege, am 10. Mai folgt das leistbare Wohnen als Schwerpunkt. Dazu würden demnächst die maximalen Kaufpreise für Baugrundstücke in Gemeinden festgelegt, gab Landeschef Doskozil einen weiteren Ausblick. Die ÖVP im Burgenland wiederum kritisierte in einer Aussendung „Verstaatlichungstendenzen“.

Umverteilungs-Diskussion

„Die Lösung der Krisenprobleme erfordert Empathie“, meinte Doskozil zur aktuellen Bundespolitik, „daher ist jetzt die ,Zeit der Sozialdemokratie'“. Im Burgenland habe man mit dem Mindestlohn bereits die Weichenstellung vorgenommen, im Bund brauche es aber auch eine Umverteilungs-Diskussion. Im Bund sei derzeit damit zu rechnen, dass ÖVP und Grüne „die Legislaturperiode durchtauchen", es entscheide aber der Wähler, wer Kanzler werde und er gehe auch davon aus, dass sich die SPÖ „gut aufstellen" werde, so Doskozil auf Journalistenfragen.

Was die kolportierte Anhebung des Verteidigungsbudgets auf 1,5 Prozent des BIP betrifft, erklärte Doskozil als ehemaliger Verteidigungsminister, dass es einfach sei, „salopp" von Prozentpunkten zu sprechen. Zunächst sollte man aber über die Rolle des Bundesheeres diskutieren und hier spricht er sich dafür aus, dass der Katastrophenschutz Aufgabe des Heeres wird.