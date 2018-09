Nachdem SPÖ-Bundesobmann Christian Kern angekündigt hat, als Spitzenkandidat in die EU-Wahl zu gehen und 2019 den Parteivorsitz abzugeben, gehen die Spekulationen um seine Nachfolge weiter. Hans Peter Doskozil, der immer wieder als möglicher Kandidat genannt wurde, hat inzwischen abgewunken: Er soll, wie geplant, am 28. Februar als Landeshauptmann im Burgenland die Nachfolge von Hans Niessl antreten. Man habe den Menschen im Land und in der Partei einen klaren Weg singalisiert und werde diesen auch weiter beschreiten, so Doskozil.

Als weitere Namen für den SPÖ-Chefsessel im Bund werden Gesundheitssprecherin Pamela Rendi-Wagner oder die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures genannt. Letztere hat, wie man hört, aber ebenso abgewunken.

Von Christian Kerns Entscheidung wurde auch die SPÖ im Burgenland überrascht. Die Parteispitzen befanden sich auf Klubklausur in Pamhagen, als die Rücktritts-Spekulationen um Kern bekannt wurden. Landeshauptmann Niessl verwies unter anderem auf den SPÖ-Landesparteitag, bei dem Kern noch als Spitzenkandidat für die nächste Nationalratswahl angekündigt worden war.

Doskozil: „Breite Zustimmung für Kern“

Hans Peter Doskozil meinte zu Kerns Rücktritts-Ankündigung: „Politik ist grundsätzlich spannend. Der gestrige Tag war spannend.“ Man habe an der Reaktion vieler gemerkt, dass es für den einen oder anderen eine Überraschung gewesen sei. Er sei nicht Tage, aber ein paar Stunden vorab darüber informiert worden. An einen Schaden für die Partei glaube er nicht. „Es ist schon bemerkenswert - das muss man an der Stelle sagen - dass ein ehemaliger Bundeskanzler, Bundesparteivorsitzender den Schritt macht und sagt - vorbehaltlich natürlich den Gremien, die heute stattfinden - er ist bereit, sich als Spitzenkandidat für die EU-Wahl bereitzustellen. Das zeigt ja wie wichtig die Europawahlen eigentlich sind", so Doskozil.

Doskozil, Niessl und Kern beim SPÖ-Landesparteitag in Oberwart | Hafner

In der Vergangenheit habe man „generell in der Politik Wahrnehmungen in der Dominanz viel zu wenig Gewicht hineingelegt". „Und das ist natürlich für die Sozialdemokratie auch mit der Aussicht, dass die Möglichkeit besteht - mal schauen, wie sich heute in Salzburg das Treffen entwickelt, das wird heute sicherlich nicht entschieden, aber das sind erste Schritte - auch die Möglichkeit besteht, was es auch noch nie gegeben hat, dass möglicherweise der sozialdemokratische europäische Spitzenkandidat ein Österreicher sein wird oder sein kann."

Kern dürfte laut Doskozil auch wirklich Spitzenkandidat werden. „Man kann nichts vorgreifen und es müssen schon die formalen Beschlüsse gefasst werden, das ist keine Frage. Aber ich gehe davon aus, dass er auf breite Zustimmung stoßen wird", so der SPÖ-Landesparteivorsitzende. An der Diskussion um den Nachfolger von Kern wollte er sich nicht beteiligen. Es sei klar, dass diese Diskussion jetzt geführt werde und beginne, aber: „Ich will mich da gar nicht auf Namen festlegen."

Glaubwürdigkeit in der Politik ein hohes Gut

Doskozil selbst begründete seine Absage nach Wien mit Glaubwürdigkeit: „Für mich war immer und ist - das ist ein grundsätzliches Credo - Glaubwürdigkeit in der Politik ein hohes Gut. Und mit der Glaubwürdigkeit - speziell in der Politik - muss man sehr sensibel umgehen."

Auf die Frage, ob Kerns Schritt auch etwas mit der zuletzt geführten Obmann-Debatte aufgrund eines Doskozil-Sagers - Stichwort „grün-linke Fundi-Politik“ - zu tun haben könnte, verwies er erneut darauf, dass eine Partei eine inhaltliche Diskussion aushalten müsse und er niemals jemanden persönlich angegriffen habe. Und: „Eines gilt auch in der Politik: Erstens einmal ist jeder ersetzbar, egal um wen es sich handelt. Und zum Zweiten glaube ich, ist es das Recht jedes Einzelnen, persönliche Entscheidungen zu treffen. Punkt. Und die muss man respektieren."

Reaktionen aus der Landes-SPÖ

Landeshauptmann Hans Niessl: „Die Entscheidung von Hans Peter Doskozil respektiere ich natürlich. Er hat sich klar für das Burgenland entschieden und das ist auch gut so. Die SPÖ im Bund muss nun möglichst rasch klare Personalentscheidungen treffen. Die SPÖ ist gerade jetzt für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehr wichtig. Wir müssen pointierte Oppositionspolitik machen. Da müssen wir den neoliberalen Strömungen in der Bundesregierung klar entgegen treten.“

SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon: „Für mich ist klar, dass wir mit Hans Peter Doskozil einen neuen Landesparteivorsitzenden haben und er auch im Burgenland bleiben und Landeshauptmann werden wird. Auch in der Koalition mit der FPÖ lassen wir uns nicht aus der Ruhe bringen und werden weiter für das Land arbeiten.“

GVV-Präsident Erich Trummer: „Der Schritt ist auch für mich überraschend gekommen, aber er ist zu akzeptieren. Ich denke, dass Christian Kern als oberster EU-Repräsentant eine sehr gute Figur machen wird und es braucht zweifelsohne eine andere EU-Politik – also, ich sehe diese Weichenstellung durchaus auch positiv.“