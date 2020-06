SPÖ und ÖGJ Burgenland haben am Montag in Eisenstadt angesichts der Coronakrise Unterstützung für Lehrstellensuchende und junge Arbeitnehmer gefordert.

Im Mai seien im Burgenland 1.524 junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren arbeitslos gemeldet gewesen. Das entspreche einer Steigerung um 120 Prozent zum Vormonat, erläuterte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst. Durch die zu Ende gehende neunte Schulstufe kämen noch einmal 2.000 Lehrstellensuchende auf den Markt, die aufgrund der Coronakrise nicht die adäquaten, ausreichenden Lehrplätze finden würden. Die Politik müsse hier "so rasch wie möglich handeln".

Die deutsche Bundesregierung habe 500 Mio. Euro nur für ein Lehrlingspaket zur Verfügung gestellt. In Österreich habe die Regierung die Problematik offenbar noch nicht erkannt, meinte Fürst. Die SPÖ fordere eine Prämie von mindestens 3.000 Euro für Betriebe, die Lehrlinge einstellen wollen. "Jeder Cent, den wir jetzt investieren in Lehrstellen, erspart uns ja in Wirklichkeit negative soziale und ökonomische Folgen", argumentierte der Landesgeschäftsführer.

Österreichweit stünden einer Studie zufolge etwa 10.000 Lehrstellen auf der Kippe. In diesem Bereich müsse "massiv investiert" werden. Dort, wo der Markt Lehrlinge nicht ausbilden könne, weil - wie zum Beispiel in der Gastronomie - die Umsätze eingebrochen seien, werde man dies ersetzen müssen, damit die jungen Menschen zu einem Abschluss kämen. Das Burgenland werde seine Möglichkeiten "zu 100 Prozent" ausschöpfen.

Ramona Pfneiszl, Jugendsekretärin beim ÖGB, berichtete von Erfahrungen aus der täglichen Beratungsarbeit mit Eltern, jungen Schulabgängern polytechnischer Schulen und Lehrlingen: "Diese sind verzweifelt." Bereits zugesagte Lehrstellen würden aufgelöst, Praktikumsplätze abgesagt.

Während die Zahl der Lehrstellensuchenden zunehme, sinke jene der offenen Lehrstellen, berichtete Christoph Frühstück, stellvertretender Landesvorsitzender der ÖGJ Burgenland. Ende Mai seien 167 Lehrstellensuchenden 84 offene Lehrstellen gegenübergestanden. Noch nicht eingerechnet sei der Abschlussjahrgang 2019/20, der in den kommenden Monaten auf den Lehrstellenmarkt dränge.

"Hunderte Lehrstellen werden im Herbst fehlen", meinte Frühstück. Die ÖGJ fordere die Schaffung eines Corona-Notausbildungsfonds. Dieser solle kleine und mittlere Betriebe bei der Lehrlingsausbildung unterstützen, erläuterte Pfneiszl. 2020 solle dieser Fonds mit 140 Mio. Euro aus dem Insolvenzentgeltfonds und mit weiteren 140 Mio. aus dem Budget des Bundes finanziert werden. Künftig solle dann jeder Betrieb ein Prozent der Bruttolohnsumme in den Fonds legen. Damit solle auch die Basis für die überbetriebliche Lehrausbildung gelegt werden.

Ebenfalls gefordert wird eine Modernisierungs- und Digitalisierungsoffensive an den Berufsschulen. Teilweise sei nicht einmal offenes WLAN vorhanden, stellte Pfneiszl fest. Weiters müsse eine Aufstockung der Ausbildungsplätze im staatlichen und staatsnahen Bereich sowie im öffentlichen Dienst erfolgen. Hier müsse man, da in ein paar Jahren Fachkräftemangel herrschen werde, auch "über Bedarf" ausbilden.