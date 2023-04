SPÖ-Wahlkampf Doskozil und Kern in Neudörfl, Babler in Zemendorf

Lesezeit: 2 Min Peter Wagentristl

Mit ungewohnt einfacher Sprache für einen Politiker und, wie hier bei einer Wahlkampfveranstaltung in Simmering, mit St. Pauli-Jacke, will Babler bei den "einfachen" Mitgliedern punkten. Foto: zVg

Werbung

D er Kampf um die SPÖ-Spitze wird in den kommenden Tagen im Bezirk Mattersburg ausgetragen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Ex-Kanzler Christian Kern machen in Neudörfl Station, Andreas Babler in der „Oiden Ordi“ in Zemendorf.