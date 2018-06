Bis zu 312.480 zusätzliche Bewegungsstunden könnten ermöglicht werden, wenn man die 217 Schul-Turnsäle des Landes auch an den Wochenenden und in der Ferienzeit öffnet. So rechnet es die Sportunion Burgenland vor und ruft zur Initiative für Vereine und private Sportler auf.

Ein entsprechendes Vorhaben im Programm der Bundesregierung werde daher unterstützt, betonen Sportunion-Präsidentin Karin Ofner, Vizepräsident Bernhard Prenner und Geschäftsführer Patrick Bauer.

„Rein aus pädagogischer Sicht“ wäre eine Öffnung „nicht schlecht“, heißt es auf BVZ-Anfrage dazu aus der Bildungsdirektion, man könne aber keine dementsprechende Weisung erteilen, das obliege den Schulerhaltern, sprich den Gemeinden beziehungsweise dem Bund.

Eine Zusammenarbeit, vor allem mit ortsansässigen Vereinen, sei immer gut, wird seitens des SPÖ-Gemeindevertreterverbandes (GVV) betont – eine „Turnsaal-Öffnung“ gebe es auch jetzt schon in einigen Gemeinden. Wichtig sei dabei eine Nutzungsvereinbarung, vor allem was die Reinigung oder Haftung bei Schäden betrifft.

Ebenso sieht der ÖVP-Gemeindebund noch Bedarf an Detailgesprächen, wenn man die Turnsäle künftig im großen Umfang öffnen will. Trotz funktionierender Kooperationen in vielen Gemeinden würden sich immer wieder auch Fragen stellen – von rechtlichen Angelegenheiten bis eben auch zum Thema Reinigung. Dabei könnte zusätzliche Förderung der Gemeinden seitens des Landes oder des Bundes willkommen sein, heißt es.