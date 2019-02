Gegen Ende seiner Amtszeit überreichte Landeschef Hans Niessl nun noch einige Ehrenzeichen: 20 Persönlichkeiten wurden kürzlich mit hohen Auszeichnungen bedacht; weiters wurden die „PaN-Preise“ und die „Jungsportler-Ehrungen“ verliehen.

Die BVZ fragte in der Stabsstelle Protokoll nach, wo man das jährliche Aufkommen auf rund 250 Ehrenzeichen schätzt. Allein am Landesfeiertag gibt es bis zu 130 Auszeichnungen für Vereinsmitglieder. Dazu kommen die Orden für Verdienste um das Land. Johannes Pinczolits, Leiter der Stabsstelle Protokoll, der mit dem Landeshauptmann-Wechsel ebenfalls in den Ruhestand tritt, betont: „Im Vergleich zu anderen Bundesländern sind wir sparsam.“ So kommt ein Verdienstkreuz mit Verpackung auf Produktionskosten von rund 35 Euro.

„Dennoch sind die Orden des Landes niveauvoll und beliebt“, sagt Pinczolits. In Rot-Gold stechen sie auch am Opernball ins Auge. „Außerdem“, so Pinczolits, „steckt das Herz des Burgenlandes in jeder Auszeichnung.“ Interessant: Jede Bürgerin und jeder Bürger darf jemanden zur Ehrung beim Land nominieren. Danach wird geprüft.

Am Freitag steht Niessl übrigens selbst im Mittelpunkt: In der Wirtschaftskammer verleiht ihm Präsident Peter Nemeth die Große Goldene Ehrenmedaille.