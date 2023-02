Anrufsammeltaxis für das Süd- und Mittelburgenland

Werbung

Kurze Wege zu den insgesamt 1.742 Sammelpunkten und die Betriebszeit an Wochentagen von 5.00 bis 20.00 Uhr sollen eine Alternative zum privaten Pkw im ländlichen Raum schaffen. Ab Herbst gibt es auch eine neue Buslinie von Oberwart über den Bezirk Oberpullendorf nach Eisenstadt.

An der Ausarbeitung des neuen Anrufsammeltaxis waren alle Gemeinden im Mittel- und Südburgenland eingebunden. Es handle sich um ein "lernendes System, Änderungen im laufenden Betrieb sind möglich", so Dorner. Bestehende Tickets wie das Klimaticket können auch für die Fahrt in diesen Kleinbussen genutzt werden.

Ausgebaut werden sollen auch die Buslinien. Gestartet wurde aus dem Südburgenland nach Graz, Ende 2022 wurden schon zwölf Linien von den Verkehrsbetrieben Burgenland betrieben. Rund 76.000 Fahrgäste wurden 2022 gezählt. Im Herbst dieses Jahres nimmt die Route von Oberwart nach Eisenstadt ihren Betrieb auf, die Fahrzeit werde 80 Minuten betragen.