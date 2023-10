Baulandabgabe: 21.800 bekommen einen Brief vom Land

Seit Monaten wird die Baulandabgabe im Landtag diskutiert, vor allem die ÖVP macht gegen die neue Maßnahme des Landes mobil. Als zuständiger SPÖ-Landesrat betonte Heinrich Dorner mehrfach, dass es hingegen um die Bereitstellung von leistbarem Bauland für junge Familien gehe.

Abseits der Polit-Debatte laufen jedenfalls die Vorbereitungen für das Einheben der Bauland-Mobilisierungsabgabe. Die rund 21.800 Besitzerinnen und Besitzer unbebauter Grundstücke erhalten in den kommenden Wochen Informationsschreiben des Landes. Sie haben danach vier Wochen Zeit, um eine Ausnahme für sich geltend zu machen. Und wer in keine Ausnahmeregelung fällt, muss zahlen.

Die Ausnahmen

In einer ersten Tranche werden in den kommenden Tagen die Infoschreiben an die Grundstücksbesitzer im Landessüden verschickt, in einer zweiten Tranche folgen Anfang November jene für das Mittel- und Nordburgenland.

Von der Abgabe ausgenommen sind unter anderem Eigentümer unter 45 Jahren sowie Grundstücke, die für Kinder oder Enkelkinder aufgehoben werden. Ebenfalls nicht eingehoben wird die Bauland-Mobilisierungsabgabe in den ersten fünf Jahren nach der Baulandwidmung und in den ersten drei Jahren nach Erlangung des Eigentums.

Erst nachdem geprüft wurde, ob der Grundstücksbesitzer angesichts dieser Ausnahmen tatsächlich zahlen muss, werden die endgültigen Abgabenbescheide versandt. Das soll im November und Dezember erfolgen.

Der Politstreit

Die ÖVP kritisierte die Baulandabgabe mehrfach „Abzocke“ und richtete einen Online-Grundstücksrechner ein. Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas hielt nun erneut fest, dass man für die Abschaffung kämpfe. „Betroffene sollten das auch tun“, forderte Fazekas, der Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in der Verantwortung sieht.

Das Burgenland habe mit fast 40 Prozent den höchsten Anteil an ungenutztem Bauland unter allen Bundesländern, darauf wies nicht nur Infrastruktur-Landesrat Dorner hin, auch der Landeshauptmann unterstrich immer wieder die Stoßrichtung der Abgabe. Mit Verweis auf die Ausnahmen und mit Blick auf Grundstücks-Spekulationen wird das Argument des leistbaren Baulandes wiederholt. Noch heuer könnte die Abgabe eingehoben werden, Details dazu sind noch nicht bekannt.