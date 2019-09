Die meisten Wahllokale sperren in ein, zwei Stunden auf: Um 7.00 Uhr kann schon in mehr als die Hälfte der Wahllokale österreichweit abgestimmt werden, um 8.00 Uhr haben 9.499 der 10.180 Wahllokale offen.

Für die 6,4 Millionen Wahlberechtigten wurden 10.180 Wahllokale eingerichtet, drei Viertel davon sind barrierefrei. Dazu kommen noch "fliegende" Wahlbehörden für Menschen, die nicht selbst ins Wahllokal gehen können. Rund 100.000 Personen sind in den Wahlbehörden in den Sprengeln, Gemeinden, Bezirken und Ländern im Einsatz, um für einen reibungslosen Ablauf der Wahl zu sorgen.

Frühaufsteher können seit 6.00 Uhr neben Euratsfeld (Niederösterreich) auch in einem Wahllokal in Wr. Neustadt (NÖ) ihre Stimme in die Urne werfen. 28 meist kleinere Gemeinden von Burgenland bis Tirol empfangen die Wähler ab 6.30 oder 6.45 Uhr.

In den 1.455 Wiener Wahllokalen werden die Stimmen zwischen 7.00 und 17.00 Uhr entgegengenommen, in Innsbruck von 8.00 bis 17.00 Uhr. In Eisenstadt, Klagenfurt, St. Pölten, Linz, Salzburg-Stadt und Graz (wie in vielen anderen Städten) kann zwischen 7.00 oder 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr abgestimmt werden.

Zu Mittag ist der Wahltag in einem Viertel der Wahllokale - überwiegend in kleinen Orten - schon wieder vorbei, um 13.00 Uhr dann auch in allen 329 Vorarlberger Sprengeln. Vorarlberg beendet die Stimmabgabe traditionell vier Stunden vor dem gesetzlich vorgegebenen Wahlschluss von 17.00 Uhr. Damit ist es auch das erste Bundesland, von dem ein Ergebnis vorliegt.

Veröffentlicht werden dürfen Ergebnisse und auch Hochrechnungen aber erst, wenn österreichweit die letzten Wahllokale um 17.00 Uhr zugesperrt haben. Da viele Wahllokale - vor allem jene in kleineren Gemeinden - schon früher geschlossen werden (um 15.00 Uhr haben schon fast 6.400 wieder zu), ist bis 17.00 Uhr schon gut die Hälfte der Gemeinden bzw. ein Drittel der Stimmen ausgezählt.

Gegen 21.00 Uhr sollten alle Stimmen der Urnenwähler ausgewertet sein - und damit das vorläufige Gesamtergebnis vorliegen. Briefwahl und Wahlkarten werden erst am Montag und am Donnerstag ausgezählt. Sie werden allerdings mehr denn je - nämlich rund ein Fünftel aller Stimmen - ausmachen.