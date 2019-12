Bei der Generalversammlung wurde Landtagsabgeordneter Patrik Fazekas (ÖVP) einstimmig zum Nachfolger von Franz Steindl gewählt, berichtete das Europaforum am Freitag in einer Aussendung. Fazekas will als Obmann bewährte Projekte wie die Europan-Verleihung beibehalten, aber auch neue Ideen verwirklichen, betonte er.

Das Europaforum wolle sich als Schnittstelle zwischen den Burgenländern und den Europäischen Institutionen etablieren, sagte Fazekas. Innerhalb der EU stehe man derzeit vor vielen Herausforderungen, die man nur gemeinsam bewältigen könne. "Dafür braucht es Organisationen wie das Europaforum, die sich für den europäischen Gedanken stark machen, die informieren und kommunizieren", betonte er. Gerade das Burgenland habe selbst auch stark von der EU profitiert.