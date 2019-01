Der Bedarf an Pflegeeinrichtungen für schwerstbehinderte Menschen steigt. In Eisenstadt sollte eigentlich 2016 mit dem Bau einer solchen Wohn- und Pflegeeinrichtung begonnen werden. „Einige Eltern haben sich 2015 zusammengetan und sind mit der Idee zu mir gekommen“, erinnert sich Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP): „Die Planungen sahen eine Einrichtung mit sechs stationären Plätzen und sechs Tagesbetreuungsplätzen vor. Es gab Gespräche mit dem damaligen Soziallandesrat Peter Rezar.“ Als Bauträger sollte die Oberwart Siedlungsgenossenschaft (OSG) fungieren. Für die Kosten sollten das Land und die Stadt sowie eine private Geldgeberin aufkommen.

Allerdings: Bis heute wurde nicht mit dem Bau begonnen. „Dann kam der Wechsel in der Landesregierung. Ich habe im Landtag eine Anfrage an Landesrat Darabos gestellt, aber seither ist nichts passiert“, so Steiner. Jetzt habe die Initiative wieder Fahrt aufgenommen: „Die Eltern haben sich wieder zusammengefunden. Ich hatte ein erstes Gespräch mit Landesrat Doskozil. Der Bedarf an einer solchen Pflegeeinrichtung wäre auf jeden Fall da“, so Steiner.

2015. Bürgermeister Thomas Steiner, Landesrat Peter Rezar und OSG-Vorstand Rainer Wallner präsentierten erste Pläne. | Müllner

Für Eltern, wie Maria Zoffmann, Vizebürgermeisterin in Großhöflein und Mutter einer schwerstbehinderten Tochter, wäre eine solche Einrichtung eine Erleichterung: „Meine Tochter braucht rund um die Uhr Pflege. Eine 24-Stunden-Pflegerin hat sich nicht gefunden, weil meine Tochter Pflegestufe sieben hat – da trauen sich viele nicht drüber“, erzählt Zoffmann: „Ich gehe halbtags arbeiten und die ganze Familie hilft zusammen, aber mein Mann und ich werden nicht jünger. Was wird aus unserer Tochter, wenn wir nicht mehr können? Eine Betreuungseinrichtung in Eisenstadt wäre für uns eine große Hilfe.“

Für Zoffmann und Steiner sind Staat und Land auch gefordert, in den bürokratischen Dschungel, durch den sich die Angehörigen behinderter Menschen kämpfen müssen, Erleichterung zu bringen.

„Kinder und Jugendliche mit Behinderung im Burgenland“ sind auch das Thema einer Enquete, die am Mittwoch dieser Woche im Landtag stattfindet.