Wird das Weihnachtsfest dieses Mal ein ganz besonderes für Sie? Sie wurden heuer Landeshauptmann und haben eine zweite Stimmband-OP hinter sich …

Hans Peter Doskozil: Weihnachten ist eine Zeit, in der man reflektieren kann. Privat wird es auch eine „Neuerung“ geben: Ich werde erstmalig Weihnachten in Deutschland – mit meiner zukünftigen Frau in Köln – verbringen.

Sie sind wieder voll im Amt. Wie geht’s Ihnen mit der Stimme?

Das Reden ist nicht anstrengend, aber ich muss durch Stimmtraining täglich meine Stimme schärfen. Der Fortschritt ist bereits da, nach der dritten Operation versuche ich es noch mehr in den Griff zu bekommen.

„Wenn man zwei bis drei Wochen keine Stimme hat, dann denkt man schon nach, ob sie wieder kommt“

Sie haben auch angesprochen, dass es kein lebensbedrohliches Problem ist. Hat sich diese Frage jemals gestellt?

Natürlich stellt man sich am Anfang selbst die Frage, ob es lebensbedrohlich sein kann, aber es hat sich dann gezeigt, dass es nicht der Fall ist. Ich habe den Weg der Öffnung deshalb gewählt, um Gerüchten vorzubeugen und auch, um es klar gesagt zu haben. Es war ein Schritt hinaus über die persönliche Privatsphäre, aber mit dieser Thematik möchte ich nicht Politik machen.

Sie haben auch überlegt, wie es in der Politik weitergehen kann …

Wenn man zwei bis drei Wochen keine Stimme hat, dann denkt man schon nach, ob sie wieder kommt und ob es wieder besser wird. Zu erkennen, dass es durch das Stimmtraining Fortschritte gibt, hat mich auch überzeugt.

SPÖ-intern war Ihr Verhältnis zu Christian Kern angespannt, ebenso zu Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Jetzt stehen Sie voll hinter ihr. Woher kommt die Wende?

Ich frage immer konkret nach: Welche kritischen Töne hat es gegeben? Wir haben im Burgenland eine politische Akzentuierung und Themensetzung, aber das hat nichts mit der Parteivorsitzenden zu tun, oder hab ich diesbezüglich etwas gesagt?

Unterschwellig ist schon klar rübergekommen, dass man der Bundespartei ausgerichtet hat, dass es im Burgenland besser läuft.

Ich glaube, man muss schon unterscheiden, sich erkennbar zu positionieren, wenn man in den Vorstand geht. Dass es darum geht, durch die Regierungsbeteiligung das sozialdemokratische Gesicht herauszuarbeiten und das machen wir.

„Wir sind im Burgenland so selbstbewusst, dass wir unser eigenes Themensetting haben“

Ihr Vorgänger Hans Niessl hat Ihnen bei der Übergabe noch die absolute Mehrheit zugetraut. Jetzt geht es nur mehr darum, ob die SPÖ bei der Wahl ein Plus schafft.

Ich glaube, wenn die SPÖ mit einem Ausgangsniveau von 41 Prozent ein Plus macht, dann liegen wir gegen diesen Trend. Das Wahlziel mit einem Plus zu realisieren, ist mutig, aber im Burgenland realistisch.

Rückenwind aus der Bundes-SPÖ wird wohl kaum zu erwarten sein.

Wir sind im Burgenland so selbstbewusst, dass wir unser eigenes Themensetting haben und glauben zu wissen, was den Menschen wichtig ist. Daher werden wir die Wahlen gewinnen. Und wenn wir verlieren, verlieren wir.

Der Wahlkampf ist auf Sie zugespitzt und auch auf kritische Anmerkungen der Bundespartei gegenüber. Wie gehen Sie mit dem Druck um, dass die ganze SPÖ aufs Burgenland schaut?

In dieser Situation nicht kritisch zu sein und nichts zu hinterfragen, das wäre verrückt. Wir sind überzeugt davon, mit der Themensetzung den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Mindestlohn, Pflege und Bio sind die zentralen Themen, um das Burgenland gut ins nächste Jahrzehnt auszurichten und Antworten für die gesamte Sozialdemokratie gefunden zu haben.

Hätten Sie sich von den anderen SPÖ-Landesvorsitzenden mehr erhofft?

Die Themen werden gesehen, aber die Frage ist, ob man es finanzieren kann. Woanders ist das aus einer Historie heraus nicht möglich.

Eines Ihrer größten Themen ist die Pflege. Wo muss hier noch nachgeschärft werden?

Wir setzen konkret um, es werden per Jänner bereits über 80 pflegende Angehörige angestellt sein. Wir werden das dann in zwei bis drei Jahren evaluieren müssen. Die Gemeinnützigkeit in Pflegeheimen muss etabliert werden, wobei uns die Wirtschaftskammer aber bekämpft. In Zukunft müssen auch die mobile Hauskrankenpflege und die Tagesbetreuung gemeinnützig werden.

Welche Bereiche sollen im Burgenland noch gemeinnützig sein?

Dort, wo es um Gesundheit geht, um Wasserversorgung oder Müll. Wir müssen Unternehmen hinterlegen, die gemeinnützig agieren. Amerikanische Wirtschaftssysteme wollen wir im Burgenland nicht.

Gibt es auch beim Thema Mindestlohn Dinge, die man sich noch genauer ansehen muss?

Ein gerechter Stundenlohn ist jener, von dem man leben kann. Im zweiten Schritt werden die Gemeinden nachschärfen müssen.

In der „Pressestunde“ haben Sie gesagt, dass sich einige aus der sogenannten „Elite“ überlegen sollten, ob sie noch Vertreter der Sozialdemokratie sind. Gibt es da auch burgenländische Beispiele?

SPÖ-Zugehörigkeit bedeutet nicht, Rosinen zu picken, sondern Überzeugung. Im Südburgenland gibt es einen SPÖ-Funktionär und Transportunternehmer, der seiner Reinigungskraft nicht den Mindestlohn von 1.700 Euro zahlen will. Da bin ich kritisch, das gilt natürlich auch für Funktionäre im Burgenland.

Der Bau eines neuen Krankenhauses im Bezirk Neusiedl wird von der ÖVP als Wahlkampf-Gag abgetan. Können Sie dieses Bauvorhaben garantieren?

Es gab die Kritik, dass wir unseren Masterplan nicht präsentieren. Jetzt präsentieren wir ihn vor der Wahl und es passt auch nicht, weil wir die Garantie abgeben, dass das Krankenhaus gebaut wird. Man kann es der Opposition nie recht machen. Aber wenn die SPÖ im Burgenland verantwortlich bleibt, wird es gebaut. Wir haben auch eine Garantie für fünf Krankenhäuser abgegeben, während die ÖVP drei Spitäler im Land zusperren wollte.

ÖVP-Obmann Thomas Steiner hat im Landtag gemeint, Großprojekte wie der Krankenhausbau in Oberwart würden am Budget vorbeigeschummelt.

Das stimmt nicht. In der Krages wurden 50 Millionen Euro aufgespart, die in das Budget transferiert werden. Die Finanzierung erfolgt natürlich schrittweise nach Bedarf. 100 Millionen liegen noch in der Holding, die dem Budget zugeführt werden.

Die ÖVP sagt auch, die „Streithansl-Kultur“ gehe weiter. Nach der Einigung mit Esterházy folgte der Streit mit den Barmherzigen Brüdern ums Krankenhaus Eisenstadt. Wie geht’s hier weiter?

Steuergeld ist das Geld der Leute – das müssen wir wirtschaftlich und verantwortungsvoll verwalten und dann zweckmäßig der Verwendung zuführen, das ist unsere Aufgabe.

Wurde das Thema Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Ihrer Meinung nach auch wahltaktisch genutzt?

Natürlich. Deswegen reagieren wir ja auch nicht darauf.

Man merkt, dass die ÖVP nicht der Wunschpartner für eine Koalition wäre.

Man muss einmal gewählt werden. Was die ÖVP angeht, ist es mit den handelnden Personen schwierig. Wenn es noch so Leute wie den früheren Agrarlandesrat Andreas Liegenfeld gäbe, wäre es einfacher. Auch wie intern mit ehemaligen Mandataren umgegangen wurde, sagt viel über Charaktere aus. Es gibt aber auch Bereiche, wo wir einer Meinung sind.

Die SPÖ-Mitgliederbefragung hat eindeutig gezeigt, dass die Basis gegen SPÖ-ÖVP-Koalition ist. Wie geht man als Chef damit um?

Man hat eine Verantwortung bekommen und man muss das, was man tut, intern kommunizieren und erklären. Und wenn das funktioniert, hat das bis zu allen Mitgliedern zu gelangen, die respektvoll mit Entscheidungen umgehen. Dass es dieses Stimmungsbild gibt, ist symbolisch für das, was passiert und das strahlt überallhin aus.

Grünen-Chefin Regina Petrik sagt, dass Doskozil fix Landeshauptmann wird und bietet gleich Koalitionsverhandlungen an …

Petrik weiß, wie man sich taktisch verhält und Stimmung macht. Man weiß nie, was passiert, ob sich Türkis-Grün-Pink ausgeht wie in Wien. Dass Petrik dieses Modell fürs Burgenland im Hintergrund hat und eine Demobilisierung der SPÖ versucht, wundert mich nicht.

Die Verantwortung für die Wahl trägt die Nummer eins. Was heißt das für Sie, im Falle eines Minus vor dem Ergebnis?

Wenn es ein Minus wird, haben wir das Wahlziel nicht erreicht, diese Verantwortung trage ich. Was dann passiert, muss die SPÖ entscheiden, aber das passiert nach der Wahl.

Eine private Frage noch: Weihnachten verbringen Sie ja in Deutschland. Wo werden Sie Silvester feiern?

Als Ausgleich werden wir zu Silvester in Österreich sein. Es wird aber nur eine kleine Feier mit Freunden.

Man merkt auch: Je länger Sie sprechen, umso besser wird die Stimme.

Ja, das stimmt. Manchmal muss ich mich aufregen, dann wird’s besser (lacht).

Interview: Markus Stefanitsch