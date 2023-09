30er im Ort: Tempo runter! Bitte, schnell

„Wenn ich sehe, dass die Autofahrer mit 80, 90 km/h durch den Ort rasen, muss ich für die Sicherheit etwas tun!“, ist Maria Zoffmann, Bürgermeisterin in Großhöflein, alarmiert. Die B59 führt mitten durch den schmucken Ort am Leithagebirge, die B16 seitlich vorbei.

Tempo 30 würde zur Verkehrssicherheit beitragen, kann aber von den Gemeinden auf Bundes- und Landesstraßen nicht selbstständig sondern nur unter enormen bürokratischen Anstrengungen umgesetzt werden. „Selbst wenn eine Straße an einer Volksschule, einem Kindergarten oder einem Seniorenheim liegt, wird der Antrag von der Behörde unter Berufung auf die Straßenverkehrsordnung oft abgewiesen“, informiert VCÖ-Expertin Lina Mosshammer.

Der VCÖ, Verkehrsclub Österreich, hat daher eine Initiative gestartet und eine Resolution an Verkehrsministerin Leonore Gewessler übermittelt, die von 276 österreichischen Gemeinden und dem Städtebund unterstützt wird: Eine Änderung in der Straßenverkehrsordnung soll es Städten und Gemeinden erleichtern, Tempo 30 auf Durchzugsstraßen einzuführen.

Im Burgenland stehen elf Gemeinden hinter der Idee: Draßburg, Großhöflein, Hornstein, Jennersdorf, Königsdorf, Neufeld an der Leitha, Oberpullendorf, Oberwart, Rudersdorf und Zillingtal schlossen sich dem Aufruf zur Änderung der rechtlichen Voraussetzungen an.

Foto: BVZ

„In Oberwart haben wir bereits mehrere 30er-Zonen, aber die Verkehrsteilnehmer verlieren leicht die Übersicht und wissen nicht mehr, ob sie in einer 30er-Zone sind“, berichtet der Oberwarter Bürgermeister Georg Rosner.

Oberwart unterstütze daher die Tempo 30 Initiative, um im Stadtgebiet eine einheitliche Verkehrsberuhigung zu ermöglichen. „Das trägt auch zur Ruhe in der Stadt bei“, sagt Rosner. „Der Lärm der Reifen ist ab 30 km/h stärker als das Geräusch des Motors.“

Georg Rosner, Bürgermeister in Oberwart Foto: Carina Fenz

Tempo 30 auf Landesstraßen im Ortsgebiet: Das kann man nur begrüßen! Es ist ein Beitrag zu mehr Lebensqualität und Sicherheit und man kann mit den Kindern mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren, ohne sich zu fürchten! Georg Rosner, Bürgermeister in Oberwart

Überlegt wird sogar eine 20 km/h-Begegnungszone in der Stadt, „um das Durchfahren so unattraktiv wie möglich zu machen“, sagt der Oberwarter Stadtchef. Immerhin habe man um viel Geld die Umfahrungsstraße B53a gebaut und ein LKW-Fahrverbot für die Innenstadt verhängt - trotzdem wählen viele Lenker die Strecke durchs Zentrum.

„Das Land und die zuständigen Bezirkshauptmannschaften haben uns leider mehrfach Zebrastreifen über Landes- und Bundesstraßen versagt“, berichtet Christoph Wolf, Bürgermeister in Hornstein.

Eine Tempo 30-Beschränkung habe viele Vorteile, aber auch einige Nachteile, erklärt der Hornsteiner Ortschef. „Darüber muss intensiv nachgedacht werden und es braucht teure begleitende bauliche Maßnahmen in den einzelnen Gassen“, meint Wolf. Neuralgische Stellen in Hornstein befinden sich, so Wolf, im Bereich des Schulweges mit zwei Zebrastreifen auf Landesstraßen.

Hornsteins Bürgermeister Christoph Wolf Foto: zVg Hornstein

Mit dem Ja zum 30er ist es noch lange nicht getan, nur deshalb fahren die Fahrzeuge dann auch nicht nur 30 km/h - das muss man immer bedenken! Es braucht auch entsprechende Veränderungen der Straßen und Parkflächen, sodass das Fahren von 50 km/h bestmöglich eingeschränkt wird. Christoph Wolf, Bürgermeister in Hornstein

„Anrainer beschweren sich, dass mit bis zu 98 km/h durch den Ort gerast wird!“, berichtet die Großhöfleiner Bürgermeister Maria Zoffmann. „Ich habe das selbst ein paar Tage lang immer wieder beobachtet: Manche Fahrer bleiben nicht einmal beim Zebrastreifen stehen!“, wundert sie sich.

Kontrolliert die Polizei die Geschwindigkeit, so steigen die Lenker auf die Bremse. Ein fixes Radargerät würde die Gemeinde aber 80.000 Euro kosten, „und die Strafen kassiert der Bund ein“, informiert Maria Zoffmann.

Maria Zoffmann (ÖVP), Bürgermeisterin von Großhöflein. Foto: ÖVP

Beim Zebrastreifen steht eine Tempoanzeige und ein Anrainer fotografiert die angezeigten Geschwindigkeiten. Ich hätte es nie gedacht, dass dort so schnell gefahren wird, aber ich habe nicht nur ein Foto mit Tempo 80 oder 90! Da muss man etwas für die Sicherheit tun. Maria Zoffmann, Bürgermeisterin in Großhöflein

„In Jennersdorf haben wir im Gemeinderat Begegnungszonen mit Tempo 30 und in einigen Gassen sogar 20 km/h beschlossen“, berichtet Bürgermeister Reinhard Deutsch. Für die B57 sei angedacht, für den Schwerverkehr Tempo 30 einzuführen.

„Es geht vor allem um große landwirtschaftliche Geräte“, bestätigt Helmut Kropf, Obmann des Verkehrsausschusses in Jennersdorf. „Da sind 50 km/h schon zu viel“, sagt Kropf, der bis zu seiner Pension als Polizist tätig gewesen ist.

Das Jennersdorfer Stadtzentrum lädt mit Schanigärten zum Flanieren ein, Fußgänger queren die Durchzugsstraße, Radfahrer sind unterwegs. Volksschule und Kindergarten liegen direkt an der Bundesstraße.

Auch Rudersdorf unterstützt die Initiative des VCÖ: „In unserer Gemeinde soll auf sämtlichen Straßen Tempo 30 eingeführt werden, wir haben jedoch bereits die Erfahrung gemacht, wie aufwendig und kostenintensiv das ist“, kommentierte Manuel Weber, Bürgermeister in Rudersdorf, den Aufruf.

Unfälle im Stadtgebiet gibt es laufend! Pro Woche passiert sicher ein Verkehrsunfall, meistens mit Sachschaden. Deshalb wollen wir über die Bezirkshauptmannschaft eine 30 km/h-Beschränkung für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen erwirken. Das ist rechtlich möglich. Helmut Kropf, Obmann des Verkehrsausschusses in Jennersdorf

2022 wurden im Burgenland 496 Menschen bei Verkehrsunfällen im Ortsgebiet verletzt, drei Menschen kamen ums Leben, berichtet der VCÖ. Durch Verkehrsberuhigung, mehr Tempo 30 statt 50, übersichtliche Übergänge sowie Maßnahmen für ein kind- und seniorengerechtes Verkehrssystem könne die Zahl der Verkehrsunfälle im Ortsgebiet deutlich reduziert werden, sagen die Verkehrsexperten des VCÖ.

Bitte langsam fahren! Foto: Erwin Wodicka-Bilderbox, Erwin Wodicka

Verkehrsministerin Leonore Gewessler steht der Tempo-30-Initiative wohlwollend gegenüber. In besonders sensiblen Zonen, also in der Nähe von Kindergärten oder Pflegeeinrichtungen, soll der Gemeinderat künftig selbst die Geschwindigkeitsgrenze festlegen können, im restlichen Ortsgebiet soll dies deutlich leichter werden, kündigte die Ministerin in einem APA-Interview an. Ein Gesetzesvorschlag wurde ausgearbeitet und Ende Juli dem Koalitionspartner ÖVP übergeben.

„Wir hoffen, dass die Änderung möglichst rasch beschlossen wird, damit die Gemeinden noch in diesem Schuljahr Tempo 30 vor Schulen verordnen können“, sagt Christian Gratzer, Sprecher des VCÖ.