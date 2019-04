In den kommenden 30 Jahren will das Burgenland „klimaneu-tral“ werden. Das ehrgeizige Ziel: Bis 2050 soll das Klima keinen Schaden mehr nehmen. Dabei zeigen die Messdaten bereits jetzt auch hierzulande die Auswirkungen: Während die Temperatur steigt, sinkt die Menge des Niederschlags (siehe „Frühlings-Vergleich“ in der Grafik rechts).

BVZ

Die „Klima- und Energiestrategie 2050“ soll bis zum Herbst fertig gestellt werden. Unter Federführung von Umweltlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) werden nicht nur Experten eingebunden, sondern auch die Bevölkerung. Aber was kann das Burgenland als kleines Bundesland zum Ziel beitragen, die Erderwärmung auf maximal zwei Grad Celsius und die Treibhausgase auf ein Zehntel der aktuellen Werte einzudämmen?

Die Antworten sind derzeit noch im Stadium der „Vision“. Eisenkopf verweist auf die bekannte Strom-Autarkie (das Burgenland produziert seit 2013 mehr als 100 Prozent des Bedarfs selbst). Bis zum Jahr 2050 soll der Wärmebedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energieträgern produziert werden.

In die Pflicht soll auch die Landwirtschaft genommen werden, wobei auf die Zusammenarbeit verwiesen wird: Mehr als 70 Prozent der Landesfläche sind als landwirtschaftliche Betriebsfläche ausgewiesen. Eine Eindämmung der Beeinträchtigung der Bodenfruchtbarkeit werde den Bauern zugutekommen.

BVZ-Infografik: Das Frühlingsklima im Burgenland

Die BVZ hat in den Daten der ZAMG recherchiert und Temperatur, Niederschlag und Sonnenstunden in Nord- und Südburgenland zusammengestellt. Die spannenden Ergebnisse des historischen Vergleichs: Der Norden hat mehr Sonnenstunden, der Süden mehr Niederschlag (links- bzw. rechtsklicken für weitere Grafiken):

„Klimaschutz muss auch leistbar sein“

Die Umstellung auf ressourcen-schonende Systeme könne generell „eine Chance für die regionale Wirtschaft“ sein. Eisenkopf betont: „Die Klimastrategie ist ein Gesamtkonzept und Klimaschutz muss auch leistbar sein. Es darf zu keiner Energiearmut kommen.“

Zu den Ankündigungen gab’s auch Kritik: Grünen-Mandatar Wolfgang Spitzmüller stellte den Vorsätzen die Zustimmung zur dritten Piste am Flughafen Schwechat oder große Straßenbau-Vorhaben gegenüber. In Sachen Mobilität sieht das Land durchaus Herausforderungen. Mehr Geld für den öffentlichen Verkehr und Gemeindebus-Konzepte sollen Abhilfe schaffen.