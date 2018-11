Auch im Burgenland legten am Montag die Züge als Folge des Warnstreiks der Gewerkschaft vida zu Mittag einen zweistündigen Halt ein. Ab 12.00 Uhr sei wie in den anderen Bundesländern der Zugverkehr gestanden, so ÖBB-Sprecher Christopher Seif zur APA. Ab 14.00 Uhr wurde dann der Fahrbetrieb - zunächst für den Fern-, dann den Regional- und schließlich für den Güterverkehr - wieder hochgefahren.

Zu Mittag hatten die Züge nicht einfach auf der Strecke angehalten, sondern ihre Fahrt bis zum nächsten Bahnhof fortgesetzt. Im östlichsten Bundesland seien rund 600 Bahnmitarbeiter zum Streik aufgerufen gewesen, so vida-Landesvorsitzender Erich Mauersics.

Neben der Landesleitung hatte es im Burgenland eine lokale Streikleitung gegeben, die sich in Wulkaprodersdorf befand. Dort wurde auch eine Betriebsversammlung abgehalten, bei der die Mitarbeiter darüber informiert worden seien, wie ein Streik ablaufe, schilderte Mauersics.

Für Bahnreisende hatte man Informationsmaterial vorbereitet. In kleineren Bahnhöfen wurde via Lautsprecheranlage informiert. Ein Anliegen sei es gewesen, dass dieser Warnstreik nicht die Pendler treffe, meinte der vida-Landesvorsitzende zur Wahl des Zeitraumes.

Bei der vida ging man davon aus, dass der Betrieb im Burgenland nach relativ kurzer Zeit wieder normal ablaufen würde. In Gebieten mit weniger Bahnverkehr werde es schneller möglich sein, dass Verzögerungen nicht mehr spürbar seien, meinte Seif.