FPÖ Burgenland: Blaue Gemeinderäte wollen Geld vom blauen Verband

Rund 80 FPÖ-Gemeinderäte, vertreten von Landtagsklubreferentin Sabrina Neusteurer, fordern laut Medienberichten vom VFG, noch vorhandenes Geld an die Gemeinderäte auszuzahlen. Haidinger ersuchte daraufhin das Land um eine rechtliche Prüfung. Die Gemeindeabteilung bestätigte das Ansuchen und eine Prüfung der Causa.

Ex-Landtagsmandatar Haidinger ist Präsident des "Verbandes Freiheitlicher und Unabhängiger Gemeindevertreter Burgenland". In der Wahlperiode 2017 bis 2022 stehen den 144 der FPÖ zugerechneten Gemeinderäten seitens des Landes rund 62.000 Euro zur Verfügung. Neusteurer, selbst Mandatarin in Loipersbach, forderte nun den VFG auf, das noch vorhandene Geld an "jene Gemeinderäte und Ersatzgemeinderäte zu gleichen Teilen auszuzahlen, welche heute noch Mitglied der FPÖ Burgenland sind und sich für ein Weiderantreten für die FPÖ Burgenland entschlossen haben", berichteten "Krone" und "Kurier" am Mittwoch. Gewählt wird im Herbst.

Haidinger ersuchte das Land um Klärung, da er die Forderung für nicht zulässig halte. Möglicherweise würde es sich gar um "illegale Parteienfinanzierung" handeln, wenn er die FPÖ-Gemeinderäte bedenke. Gegenüber der APA bestätigte man das Ansuchen. Die zuständige Gemeindeabteilung prüfe, erklärte eine Sprecherin von Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ).