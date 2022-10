Tourismus-Staatssekretärin: „Branche ist widerstandsfähig“

Werbung

Vom Wasserstand am Neusiedler See konnte sich Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler auf Einladung des Wirtschaftsbundes in Rust selbst überzeugen: Beim Pressegespräch mit Obmann und WK-Präsident Peter Nemeth bestätigte Kraus-Winkler, dass der See in (Ost-) Österreich auch außerhalb des Burgenlandes ein bewegendes Thema sei. Man dürfe es mit negativer Stimmung aber nicht übertreiben, ergänzte Nemeth; seitens der Wirtschaftskammer setzt man sich derzeit intensiv mit touristischen Fragen rund um den See auseinander.

„Wir müssen an unser Produkt Tourismus glauben, das haben wir immer wieder bei früheren Krisen bewiesen“

Susanne Kraus-Winkler

Und nicht nur mit diesem Bereich, denn Fragezeichen gibt es genug, stellte auch Kraus-Winkler fest. Explodierende Energiekosten und Fachkräftemangel (mit 13.000 offenen Stellen) auf der einen, der Einfluss von Krisen auf die Urlauberzahlen auf der anderen Seite. Wobei: Zumindest Corona dürfte aktuell keine Bremse sein, wie Umfragen zeigen, die hohe Inflation schon eher. Die Antwort? „Wir müssen an unser Produkt Tourismus glauben, das haben wir immer wieder bei früheren Krisen bewiesen“, beschwört die Staatssekretärin „Flexibilität und Widerstandsfähigkeit“ der Branche.

„Man muss sich noch viel mehr mit der Infrastruktur für Mitarbeiter auseinandersetzen, nicht nur mit jener für die Gäste.“

Susanne Kraus-Winkler

Das Staatssekretariat im Wirtschaftsministerium ist ein sehr junges; als Unternehmerin hat Kraus-Winkler aber schon lange Jahre Erfahrung, die nun in neue Konzepte einfließen soll. So sind auch Führungskultur, Unterkünfte oder Betriebskindergärten ein Thema: „Man muss sich noch viel mehr mit der Infrastruktur für Mitarbeiter auseinandersetzen, nicht nur mit jener für die Gäste.“

Zentral sind die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit, der Trend gehe ganz natürlich in Richtung Qualitätstourismus. Dafür soll es einen Förder-Bonus geben, der von den Ländern verdoppelt werden kann. Gefordert ist auch die Politik, das Staatssekretariat soll als Bindeglied ein Sprachrohr der Branche sein.