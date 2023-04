Gesundheits-Finanzierung: Anfang Mai wird verhandelt

Werbung

Den Vorsitz in der Landeshauptleute-Konferenz und die laufenden Verhandlungen zum Finanzausgleich nahm Landeschef Hans Peter Doskozil gemeinsam mit Landesrat Leonhard Schneemann zum Anlass, die Forderung der Gesundheitsreferenten zu unterstreichen: Ein Ideenpapier der Länder für eine Verbesserung der Versorgung liegt zur Diskussion bereit; Anfang Mai sollen nun Gespräche mit dem grünen Gesundheitsminister Johannes Rauch geführt werden.

Dieser hatte den Ball zuletzt an die Länder zurückgespielt; das will Doskozil so nicht akzeptieren: Die Regierung sei in dieser Frage „derzeit handlungsunfähig“, sagte der Landeshauptmann, im Kassenbereich fehlen Ärzte, während umgekehrt die Zahl der Wahlärzte zugenommen habe. Als Folge würden die Menschen in die Ambulanzen der Spitäler strömen.

In den Verhandlungen zum Finanzausgleich soll nun aber doch noch auch über die Zukunft des Gesundheitssystems gesprochen werden: Im Zentrum stehen etwa die Finanzierung der ambulanten Versorgung und der Personalmangel.

Spitäler im Burgenland ohne Einschränkungen

Vorangegangen war ein Hilferuf aus den Bundesländern: Die Situation in den Spitälern sei angespannt, wird gewarnt. Im Burgenland wurde die Lage als vergleichsweise entspannt eingestuft, hieß es seitens der Gesundheit Burgenland (vormals KRAGES) und der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt: In allen vier Häusern seien alle Bettenstationen in Betrieb, die Versorgung „selbstverständlich ohne Einschränkungen aufrecht“.

In der Pflege sind in den vier Krankenhäusern Kittsee, Oberpullendorf, Oberwart und Güssing rund fünf Prozent der Stellen aktuell nicht besetzt. Von einem „Notstand“ sei man aber „weit entfernt“, so die Auskunft seitens der Gesundheit Burgenland. Es gebe auch bereits zahlreiche Zusagen für ausgeschriebene Stellen, sodass voraussichtlich im Sommer die Pflegestellen in den kleineren Kliniken Oberpullendorf, Güssing und Kittsee „so gut wie voll“ besetzt sein werden.

Bis Herbst dürften die zusätzlichen Absolventinnen und Absolventen der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege dafür sorgen, dass auch im Schwerpunktkrankenhaus Oberwart die derzeit rund 30 offenen Pflegestellen zu einem Großteil besetzt sind. Ausgeschrieben sind aktuell auch 43 Stellen für Medizinerinnen und Mediziner und hier setzt das Burgenland auf das „Ärztepaket“, das seit dieser Woche mittels Kampagne beworben wird.

In der Notaufnahme im Eisenstädter Krankenhaus der Barmherzigen Brüder herrsche Normalbetrieb, wie in der gesamten Klinik, erklärte eine Sprecherin auf APA-Anfrage. Auf einigen Stationen komme es aber aufgrund nicht besetzter Stellen im Gehobenen Pflegedienst - das sind Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger - zu Bettensperren. Wenn dazu noch Krankenstände von Mitarbeitern kommen, könne es bei der Besetzung von Diensten zu Engpässen kommen.

Während der Corona-Pandemie sei es zu Abgängen in der Pflege gekommen. Die Einführung der Serviceassistenten, die bestimmte Hilfstätigkeiten übernehmen, ermögliche jedoch eine Entlastung des diplomierten Personals. Damit konnten Abgänge kompensiert werden, hieß es aus dem Spital in der Landeshauptstadt weiter.