Hergovich: „Als Präsident bin ich gekommen, um zu bleiben“

Haben Sie sich an den neuen Titel als „Herr Präsident“ schon gewöhnt?

Robert Hergovich: Die Anrede als Präsident ist vielleicht noch etwas ungewohnt, aber Freunde sagen ja weiterhin Robert zu mir. So gesehen ... (lacht)

Das zweithöchste Amt im Land bringt dennoch viele neue Aufgaben mit sich. Was hat das mit Ihnen persönlich gemacht?

Ich bemerke in dem Sinn keine Veränderung. In der Phase, als ich als Klubobmann pausiert habe, da habe ich gemerkt, dass die Aufmerksamkeit nie dir persönlich, sondern immer deinem Amt geschuldet ist. Daher hat mich das neue Amt auch nicht verändert.

Das hat also auch mit einer gesunden Erdung zu tun?

Mein privates Umfeld erdet mich ganz stark, meine Familie, meine Freunde – für die bin ich immer der Robert, der Papa, der Ehemann, und nie etwas anderes. Auch wenn sie vielleicht schon ein bisschen stolz sind. Ich glaube, das ist für einen Politiker wichtig, dass man sozusagen ein Korrektiv und diese Erdung in seinem privaten Umfeld vorfindet.

Ist das Amt nun Ihr politischer Höhepunkt oder eher ein weiterer Schritt in der Karriere?

Wenn man so will, ist das mein politischer Höhepunkt. Ich sehe es als Job an, der mir sehr viel Spaß macht. Ich bin angekommen und gekommen, um zu bleiben. Wenn es nach mir geht, dann möchte ich diesen Job sehr lange ausüben. Das entscheiden am Ende des Tages aber immer die Wählerinnen und Wähler.

Als Landtagspräsident haben Sie viele staatstragende Repräsentationstermine. Wie legen Sie das an?

Ich bin ja seit 15 Jahren in der Politik, und ich kenne die Prozesse und das Protokoll. Außerdem komme ich aus dem Fußball, ich war immer ein Instinkt-Fußballer. Ich werde mich da nicht ändern, ich bin so, wie ich bin. Ich verlasse mich auf meinen Instinkt auch im politischen Leben.

"Wenn es nach mir geht, dann möchte ich diesen Job sehr lange ausüben. Das entscheiden am Ende des Tages aber immer die Wählerinnen und Wähler." Hergovich im BVZ-Interview. Foto: Wolfgang Millendorfer

Sie zitieren immer gern die Fußballsprache. Welche Funktion nimmt der Landtagspräsident bei diesem Vergleich ein?

Er hat bestimmt eine Schiedsrichter-Funktion, weil es darum geht, Fair Play im Landtag zu ermöglichen. Es ist meine Aufgabe, ein Setting zu schaffen, in dem die Abgeordneten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter respektvoll miteinander umgehen.

Und welche Position haben Sie jetzt in der SPÖ eingenommen?

Klar ist, dass ich mich aus dem politischen Tagesgeschäft rausgenommen habe. Ich melde mich zu politischen Tagesthemen nur zu Wort, wenn es um elementare Fragen geht: um die Demokratie, um Volksgruppen, Menschen mit besonderen Bedürfnissen und um die Würde des Hauses. Dann werde ich sehr laut meine Stimme erheben. Natürlich liegen mir die Sozialdemokratie und ihre Themen am Herzen, aber in meiner Funktion als Präsident habe ich überparteilich zu agieren, und das mache ich.

Als ehemaliger Fußballer wissen Sie, dass es ein Spiel ohne Foul nicht gibt. Gerade im Wahlkampf wird Fair Play jetzt utopisch sein …

Die besten Schiedsrichter zeichnen sich dadurch aus, indem sie im Spiel eine gewisse Atmosphäre schaffen und präsent sind. Man muss unterscheiden, ob jemand vielleicht am Leiberl zupft und ein taktisches Foul begeht, oder ob jemand mit der sogenannten Blutgrätsche kommt. Das taktische Foul wird wohl nicht zu verhindern sein, aber was ich jedenfalls verhindern will, ist das schwere, absichtliche Foul.

Nachdem die SPÖ und Landeshauptmann Doskozil mitunter polarisieren, darf man sich nicht wundern, dass die Opposition manchmal schärfer reagiert, oder?

Als ehemaliger Klubobmann habe ich Verständnis, wenn man etwas pointierter formuliert. Aber unterm Strich muss ein respektvoller Umgang gegeben sein, denn klar ist, dass hinter jedem Politiker ein Mensch und auch eine Familie steht. Wenn man sich das in Erinnerung ruft, kann man immer respektvoll miteinander umgehen, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist.

Haben Sie das in Ihrer Zeit als Klubobmann selbst erlebt, dass Sie sich nach einer Aussage entschuldigen mussten?

Das hat es durchaus gegeben, dass ich mich von der Emotion mitreißen lassen habe. Es hat auch die eine oder andere Entschuldigung gegeben, da ergreife ich die Initiative.

Es hat einmal geheißen, Sie wären eher in der Schiene von Alt-Landeshauptmann Niessl gewesen als in jener von Landeshauptmann Doskozil. Das haben Sie stets dementiert. Aber was hat letztendlich den Ausschlag gegeben, dass Sie jetzt das Vertrauen genießen?

Als ich damals als Klubobmann zurückgelegt habe, wollte ich ja in der Politik kürzer treten, weil ich ein interessantes Job-Angebot meines früheren Arbeitgebers, der Arbeiterkammer, hatte. Ich habe das wahrgenommen und die Kommunikationsabteilung neu aufgebaut. Nach der Wahl habe ich dann spätabends einen Anruf von Landeshauptmann Doskozil bekommen, ich möge zu ihm ins Büro kommen. Er hat mich gefragt, ob ich als Klubobmann übernehmen möchte. Ich habe nicht lange nachgedacht, weil mich vor allem die Inhalte überzeugt haben. Wahrscheinlich war auch meine Erfahrung Ausschlag gebend: Ich bin zur absoluten Mehrheit in den Landtag gekommen, danach mit Rot-Blau, danach mit Rot-Schwarz und jetzt wieder mit einer Absoluten. Ich kenne also viele Facetten des Parlamentarismus.

Absolut zu regieren, hat für eine Partei unterm Strich ja Vor- und Nachteile.

Das ist schwer zu beantworten, aber klar ist, dass bei einer absoluten Mehrheit die regierende Partei liefern muss. Ich denke, Entscheidungen werden viel schneller getroffen, es gibt keine unnötigen Diskussionsschleifen und keine Blockade. Aber man muss Ergebnisse liefern. Die Regierung Doskozil macht das sehr intensiv, und meine Aufgabe ist es, dass der Landtag arbeiten kann.

Kommt der Landtag beim hohen Tempo der Regierung mit den Beschlüssen noch mit?

Der Landtag kommt in jedem Fall mit, denn hier muss alles beschlossen werden. Auch die Oppositionsparteien sind ja sehr aktiv. Man kann aber durchaus sagen, Landeshauptmann Doskozil geht schon ein gewisses Tempo.

Parlamentarismus wird in der Öffentlichkeit nicht unbedingt mit Spannung verfolgt. Was haben Sie vor, um den Landtag für die Menschen attraktiver zu machen?

Eines meiner wichtigsten Ziele ist es, die Demokratie zu stärken, denn der Blick in andere Länder zeigt, dass sie ein sehr fragiles Konstrukt ist. Darauf gilt es achtzugeben. Daher möchte ich mit der Bevölkerung und vor allem auch mit der Jugend in den Dialog treten. Da habe ich viele Ideen, das reicht von den Jüngsten bis hin zu Vereinen und Institutionen. Wir möchten zeigen, dass Demokratie noch viel mehr als die Teilnahme an Wahlen ist, sondern die Grundlage, um seine Meinung sagen zu können.

Gerade heute gibt es Parteien, die das System infrage stellen, Medien und regierende Politiker angreifen. Mit Social Media fragen sich viele Menschen, was sie noch glauben sollen. Was können Sie machen, um das Vertrauen zu stärken?

Zunächst werden die Menschen in den Landtag eingeladen. Und es sind auch bereits jetzt einige tausend Zuseher, die die Sitzungen im Livestream verfolgen. Wesentlich finde ich außerdem, dass den Medien Aufmerksamkeit geschenkt wird, und dass man sich nicht auf Social-Media-Kanäle verlässt.

Welche drei Punkte wollen Sie im Landtag bis zur nächsten Wahl konkret umsetzen?

Das Format „Jugend im Landtag“ wird noch verstärkt. Schulklassen lernen den Landtag kennen, diskutieren mit Vertretern der Parteien und jeweils mit einem Regierungsmitglied. Zweitens wollen wir das Haus öffnen, indem wir Feuerwehren und Blaulicht-Organisationen, Kultur- oder Sportvereine einladen: Die Mitglieder besuchen den Landtag und weitere Einrichtungen aus ihrem Gebiet. Drittens will ich zum Tag der Demokratie, zu einem Tag der offenen Tür einladen, mit einem Blick hinter die Kulissen aller Fraktionen.

Die politische Arbeit ist für Sie jetzt eine komplett andere. Ist es eine gewisse Erleichterung, vom Umfragedruck und Wahlkampf-Stress wegzukommen?

Es ist eine Arbeit, die ich sehr spannend finde, und dass ich nicht ganz unglücklich bin, aus dem politischen Tagesgeschäft draußen zu sein, das sieht man vielleicht. Ich konzentriere mich jetzt auf die anderen Dinge, die das Amt mit sich bringt. Vor allem möchte ich ein Botschafter für das Burgenland sein. Ich nehme auch Termine in Brüssel wahr, freue mich auf die Angelobungen beim Bundesheer oder auf große Jubiläen. Das ist schon sehr erfüllend, ebenso wie der Austausch mit anderen Repräsentanten.

Foto: Wolfgang Millendorfer

Kommt da nicht auch der Gedanke auf, dass man sich in der Tagespolitik mit anderen Fragen beschäftigen sollte, und nicht mit Streitigkeiten?

Es tut schon gut, wenn man eine Vogelperspektive einnimmt. Man denkt sich manchmal wirklich, dass andere viel größere Probleme haben, als das, worüber wir uns gerade ärgern. Umgekehrt haben wir im Burgenland ganz großartige Geschichten, die für andere Länder sehr interessant sind: etwa den Ausbau der erneuerbaren Energie, die Anstellung pflegender Angehöriger oder den Mindestlohn.

Sie wurden mit 34 Stimmen und nur einem „Nein“ zum Landtagspräsidenten gewählt. Haben Sie mit diesem eindeutigen Ergebnis gerechnet oder nur mit den Stimmen der SPÖ?

Ich war nicht komplett überrascht, als ich dieses Ergebnis gehört habe, aber sehr erfreut. Ich habe ja grundsätzlich immer eine gute Gesprächsbasis zu allen Parteien, und ich habe das sportlich gesehen.

Dass Sie dann gleich in Ihrer ersten Sitzung einen Ordnungsruf an Roland Fürst, also Ihren Nachfolger als Klubchef, erteilt haben, wirkt da fast schon wie ausgemacht ...

Nein, auf keinen Fall. Das hat ja gezeigt, dass ich mein Amt ausgeglichen ausübe. Den Ordnungsruf an den Parteikollegen musste ich erteilen, weil er sich im Ton vergriffen hat. Das hat er natürlich respektiert, und das zeigt letztlich, wie wichtig es ist, dieses Amt objektiv auszuüben.

Auf Fürst als Ihren Nachfolger wartet jetzt schon der nächste Wahlkampf. Auch wenn Sie keinen Rat erteilen wollen – was kommt auf ihn zu?

Roland Fürst ist ein Vollprofi. Ihm Ratschläge zu erteilen, das wäre unangebracht. Aber es ist schon ein Rollenwechsel vom Landesgeschäftsführer zum Klubobmann. Da muss er zum Beispiel Parteienverhandlungen führen, um gute Ergebnisse zu erzielen. Das wird er als Profi aber sehr gut machen.

Eine abschließende interne Frage, die schon oft besprochen wurde – aber denken Sie, dass die SPÖ-Chefwahl die Partei im Burgenland nachhaltig verändert hat? Etwa durch den Beinahe-Abschied von Landeshauptmann Doskozil Richtung Wien ...

Wenn ich danach gefragt werde, gebe ich immer dieselbe Antwort: Wir schauen nach vor und nicht zurück. Ich persönlich bin froh, dass Hans Peter Doskozil im Burgenland politische Verantwortung trägt. Die Partei im Land ist damit noch näher zusammengerückt. Er ist der Sieger der Mitgliederbefragung, und das wird ihm immer bleiben. So gesehen muss man nach vorne schauen.