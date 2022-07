ÖVP Burgenland will Spritpreisdeckel bei Landestankstellen

Werbung

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) solle den Maximalpreis von 1,50 Euro pro Liter, den er aufgrund der Teuerung vom Bund fordert, im Land selbst umsetzen, meinte Klubobmann Markus Ulram bei einer Pressekonferenz. Außerdem will die Volkspartei, dass die Burgenland Energie ihre Gewinne in Form von Gutscheinen an die Bevölkerung weitergibt.

Bei den Landestankstellen habe Doskozil die Möglichkeit, seine eigene Forderung wahr zu machen. Bei der Eröffnung habe er selbst gesagt, die Tankstellen würden für Preisstabilität stehen und Preissprünge werde es bei ihnen nicht geben, so Ulram.

Berechtigung mit "Burgenland-Karte"

Mit einer "Burgenland-Karte" könne sichergestellt werden, dass nur Burgenländer berechtigt seien, zum günstigeren Preis zu tanken. "Tanktourismus können wir uns nicht leisten", betonte der Klubobmann.

Von der Burgenland Energie forderte Ulram, dass sie Gewinne in Form von Energiegutscheinen weitergibt. Dividendenausschüttungen sollten aus seiner Sicht ebenso verboten werden wie die Auszahlung von Boni an Top-Manager.