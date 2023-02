Polit-Schlagabtausch um Energiepreise

Werbung

Die von der SPÖ geforderte Wärmepreisbremse soll, analog zum deutschen Gaspreisdeckel, für private Haushalte und Unternehmen umgesetzt werden, forderten Landesgeschäftsführer Roland Fürst und Klubobmann Robert Hergovich bei einer Pressekonferenz. Die hohen Heizkosten würden derzeit viele Menschen in "existenzielle Nöte" bringen, die türkis-grüne Bundesregierung müsse rasch darauf reagieren, so Fürst.

Mit der Petition wollen die Sozialdemokraten den Druck auf die Regierung erhöhen. Dass es noch keine Wärmepreisbremse gibt, sei "fahrlässig", kritisierte Hergovich - und Fürst ergänzte: "Die Finanzierung der Grundbedürfnisse gerät ins Wanken und somit auch unser soziales Gefüge." Im Burgenland gebe es bereits einen Wärmepreisdeckel, die geforderte Bremse könne aber nur im Bund umgesetzt werden.

Die Petition kann online unter burgenland.spoe.at/petitionen oder über Unterschriftenlisten in den Gemeinden unterstützt werden.

ÖVP: "Gewinne weitergeben"

Kurz nach der SPÖ-Präsentation hatte die ÖVP mit Klubchef Markus Ulram zu einer eigenen Pressekonferenz geladen - und zwar direkt vor der Zentrale der Burgenland Energie in Eisenstadt. Neben der Kritik am "Vorschreibungs-Chaos" und dem Ruf nach transparenten Rechnungen fordert die ÖVP, dass "Gewinne an die Stromkunden weitergegeben werden".

ÖVP-Klubobmann Markus Ulram protestierte medienwirksam vor der Zentrale der Burgenland Energie. Foto: Wolfgang Millendorfer

Dass dies nicht so einfach ist, wurde seitens des Landes und des Energieversorgers wiederholt festgehalten: Knackpunkt und Streitpunkt ist dabei nicht zuletzt die Übergewinnsteuer des Bundes, die auch in der letzten Landtagssitzung debattiert wurde. Die Burgenland Energie verlangte darüber hinaus, dass die ÖVP "Unterstellungen zurücknehmen" solle.

FPÖ-Landesobmann Alexander Petschnig und Klubchef Hans Tschürtz (v.l.). Foto: Wolfgang Millendorfer

Grünen-Klubobfrau Regina Petrik meint, das "parteipolitische Hick-Hack" und Schuldzuweisungen seien angesichts der ernsten Situation wenig hilfreich. Die Freiheitlichen mit Parteichef Alexander Petschnig und Klubobmann Hans Tschürtz beharren auf einem "Einfrieren der Preise", dann brauche es auch keinen Wärmepreisbremse. Die FPÖ sieht sich nach dem Wahlerfolg in Niederösterreich generell im Aufwind, wie Petschnig und Tschürtz bei einer Pressekonferenz analysierten: "Der Trend spricht für uns." Kritik gab es an der Landespolitik, die FPÖ sei auch bereit "wieder Verantwortung zu übernehmen".