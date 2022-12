Burgenlands Ärztekammer-Chef Toth: „Jeder hat Recht auf Behandlung“

Werbung

Notfälle ja, planbare Eingriffe bitte zuhause – so lässt sich die Anordnung des Gesundheitsverbundes an die Wiener Spitäler unmissverständlich zusammenfassen. Dass klassische Gastpatienten aus den Bundesländern in der Hauptstadt nur mehr in Ausnahmefällen zum Zug kommen sollen, erregte von Beginn weg Unmut.

Grippewelle trifft auf Personalknappheit – diesem Argument steht die rechtliche Auslegung gegenüber. Der burgenländische Patientenanwalt Lukas Greisenegger hält die Vorgehensweise für nicht rechtskonform; das Land lässt die Angelegenheit prüfen. Man gehe davon aus, dass die 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern weiter gelte, heißt es im Büro von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

„Jeder, der in Österreich versichert ist, hat auch das Recht, in Österreich behandelt zu werden“, konkretisiert Ärztekammer-Präsident Christian Toth im BVZ-Gespräch. Es dürfe kein Unterschied zwischen Bundesländern gemacht werden, stimmt man im Burgenland in die Kritik der Wiener Kolleginnen und Kollegen ein.

Schätzungen zeigen, dass rund 40 Prozent der im Land möglichen Eingriffe in anderen Bundesländern in Anspruch genommen werden. Auch wenn es dazu keine endgültigen Zahlen gibt, ist eines klar: Kämen alle Gastpatienten auf einmal „zurück“, würden die Kapazitäten ad hoc dafür nicht reichen.