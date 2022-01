ÖVP Burgenland-Schwerpunkte: „Nachhaltig“ in Richtung Gemeinde-Wahlen

Im Anschluss an die erste Klubsitzung des neuen Jahres präsentierten ÖVP-Landesobmann Christian Sagartz, Klubchef Markus Ulram und Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas die politischen Pläne für die kommenden Monate. Ganz klar an erster Stelle steht zwar das Pandemie-Management, aber mit dem Klimaschutz soll ein weiteres „Zukunftsthema“ nicht außer Acht gelassen werden. Unter dem Motto „Volkspartei denkt nachhaltig“ werden nun Ideen gesammelt, aus denen ein Zehn-Punkte-Programm erarbeitet wird.

Man werde aufzeigen, dass Wirtschaft, Landwirtschaft und Klimaschutz kein Widerspruch sei und nehme die Verantwortung gegenüber den nächsten Generationen ernst, sagte Sagartz. Im Land werde man sich damit ebenfalls einbringen, wenngleich die SPÖ-Alleinregierung weiter kritisch gesehen wird: „Noch nie hat eine Landesregierung so drastisch in alle Bereiche der Gesellschaft einzugreifen versucht“, kündigt der ÖVP-Chef die Fortsetzung des „Kontroll-Kurses“ im Landtag an.

Gesundheit und „weiblichere Gemeinden“

„Dabei geht es vor allem um das Hinterfragen von Steuergeld-Ausgaben“, ergänzte Klubobmann Ulram. Thematisch legt er den Schwerpunkt unter anderem auf „die regional gleichwertige Gesundheitsversorgung mit fünf vollwertigen Spitälern“. Zugleich warnt Ulram vor dem Ärztemangel als nach wie vor ungelöstes Problem.

Die Vorbereitungen für die Gemeinderatswahlen sind für Geschäftsführer Fazekas voll im Laufen; als Landespartei werde man den Ortsparteien Service in allen Bereichen bieten – und man wolle in den Gemeinden auf jeden Fall „weiblicher werden“ und dementsprechend die Listen gestalten. 5.134 Kandidatinnen und Kandidaten sind bei den letzten Gemeinde-Wahlen für die ÖVP im Land angetreten, unter den 82 Ortschefs finden sich derzeit nur vier Frauen. Eine Zahl, die man erhöhen will – so wie man insgesamt noch zulegen wolle.